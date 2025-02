Wpadka w "The Voice Senior". "Okazało się, że jest awaria techniczna"

Prowadzący w rozmowie z Jastrząb Post zdradził, jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy. Stockinger przyznał, że nagranie było poświęcone właśnie jemu: "Materiał, który nie poszedł, to był materiał o mnie. Ekipa mnie wkręciła i zrobiła mi taki psikus. Trzeba byłoby to zobaczyć. To był materiał witający mnie w rodzinie 'Voice'a'. Co w takiej sytuacji zrobiliśmy? Po 3 sekundach było wiadomo, że nie ma dźwięku. (...) Okazało się, że jest większa awaria techniczna i nie tylko my nic nie słyszymy, ale też widzowie. Po kilku sekundach była informacja 'schodzimy z materiału' i idziemy z programem dalej. To są rzeczy, które mogą wydawać się jako wielkie wpadki, ale są procedury, które my znamy. Nie było to jakieś trudne zdarzenie, schodzimy z materiału i idziemy dalej — opowiedział o wpadce na antenie prowadzący".