Barbara Parzęczewska wygrała drugą edycję programu "The Voice Senior", gdzie była podopieczną Andrzeja Piasecznego. Nawet po zakończeniu show wciąż co jakiś czas prezentuje premierowe piosenki, nowe współprace i projekty. Jednym z nich jest najnowszy utwór ze Zbigniewem Zarankiem, który również podbił serca trenerów i widzów programu "The Voice Senior".

Łączy ich historia z "The Voice Senior". Teraz Barbara Parzęczewska i Zbigniew Zaranek prezentują wspólny utwór

Zbigniew Zaranek triumfował w 4. edycji "The Voice Senior". W talent-show jego mentorką była Maryla Rodowicz. To nie pierwsza przygoda wokalisty z telewizyjnymi programami - wcześniej Zaranek próbował swoich sił między innymi w "Szansie na sukces". Co ciekawe, artysta był znany w środowisku metalowym. Przez wiele lat występował z zespołem Kreon.

Po programie jego kariera wciąż trwa. W 2024 roku połączył swoje siły z zespołem The Last Train, czego efektem był utwór "Zostań". Piosenkarz powrócił także do "The Voice Senior", gdzie wystąpił jako gość specjalny finału 5. edycji, a teraz zaprezentował współpracę z Barbarą Parzęczewską, która wygrała drugą edycję show TVP. Na przesłuchaniach w ciemno wokalistka wybrała drużynę Andrzeja Piasecznego, który zaprowadził swoją podopieczną aż do finału. Piosenkarka zachwycała wtedy interpretacjami takich piosenek jak "Black Velvet" czy "I Will Survive". Po programie kontynuowała swoją karierę muzyczną. W 2021 roku wystąpiła na festiwalu w Opolu. Rok później na rynku ukazał się jej album "Płomienne dni", a teraz światło dzienne ujrzał utwór "Jestem ze wschodu słońca".

"Gdziekolwiek jestem, nawet w złych stronach, budzę się zawsze, jakby w swym domu" - śpiewa Barbara Parzęczewska w piosence "Jestem ze wschodu słońca", po czym przyłącza się do niej Zbigniew Zaranek. Duet wystąpił nawet w delikatnym klipie, który skupia się na pięknie natury, słońcu i tajemniczej nimfie w bieli. Za tekst utworu odpowiada Piotr Barański, zaś muzyką zajęli się Zbigniew Zaranek i Sławomir Człapa.

