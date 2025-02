Wyznanie zwycięzcy "The Voice Senior". "Chciałem zrezygnować z udziału"

Wokalista opowiedział o swoich uczuciach związanych z wygraną statuetki "The Voice Senior" oraz 50 tysięcy złotych: "To niezwykłe uczucie być zwycięzcą programu - wielka radość, wzruszenie, a w pewnym stopniu także duma. To przekroczenie pewnych barier, przed którymi człowiek staje w życiu, barier, które być może są początkiem czegoś, o czym marzymy tak naprawdę w głębi duszy. To nadzieja… Mój udział w programie utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robię, to to, co kocham najbardziej - muzyka jest moją właściwą drogą. Dał mi także wiarę w to, że marzenia i pasja nie mają granic wiekowych. Dał mi również poczucie wiary we własne umiejętności wokalne oraz otwartość na nowe wyzwania.