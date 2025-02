Finał szóstej edycji "The Voice Senior" odbył się w sobotę, 15 lutego. W tym sezonie w fotelach trenerskich zasiedli Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny.

W finale zmierzyło się osiem osób. Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski z teamu Roberta Janowskiego, Krzysztof Warzecha i Maria Lamers z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej, Eugenia Kasprzycka i Bożena Gloc od Andrzeja Piasecznego oraz Marian Rian i Ewa Ihalainen z drużyny Tatiany Okupnik.

"The Voice Senior": co działo się w finale?

Zmagania rozpoczęli panowie z drużyny Roberta Janowskiego. Bogusław Buczkowski przypomniał przebój "Hotel California", a Wojciech Bardowski brawurowo wykonał utwór "You Raise Me Up". Do ścisłego finału Janowski zabrał tego drugiego.

Później przyszedł czas na team Małgorzaty Ostrowskiej. Krzysztof Warzecha zaprezentował piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka "Życia mała garść", z kolei Maria Lamers wybrała "Serce", które wykonywały m.in. Irena Santor i Łucja Prus. Trenerka zdecydowała się pójść dalej z Krzysztofem.

W przerwie od występów konkursowych na scenie pojawiła się Grażyna Łobaszewska z utworem "Brzydcy".

Jako pierwszy w drużynie Tatiany Okupnik wystąpił Marian Rian z kultowym przebojem "Oni zaraz przyjdą tu". Ewa Ihalainen zaśpiewała "Cheek to cheek" z repertuaru Franka Sinatry i to właśnie ona dostała się do kolejnego etapu.

Na koniec drużyna Andrzeja Piasecznego. Eugenia Kasprzycka wybrała piosenkę "Za daleko mieszkasz, miły", a Bożena Gloc - "Staruszek świat" Anny Jantar. Do finału Piaseczny zabrał Bożenę Goc. Następnie na scenie pojawiła się zwyciężczyni poprzedniej edycji Regina Rosłaniec-Bavcevic.

"The Voice Senior": emocjonujący ścisły finał

W drugim etapie czwórka uczestników wykonała po dwie piosenki. Najpierw tę, którą śpiewali podczas Przesłuchań w ciemno. Były to: "Hallelujah I Love Him So" w interpretacji Ewy Ihalainen, "Ta sama chwila" wykonane przez Bożenę Gloc, "Mój jest ten kawałek podłogi" zaśpiewany przez Krzysztofa Warzechę oraz "Le Temps des cathédrales" w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.

Następnie na scenie po raz kolejny pojawiła się Grażyna Łobaszewska, tym razem z piosenką "Czas nas uczy pogody".

Później przyszedł czas na decydujący moment, czyli "piosenki, którymi uczestnicy chcą wygrać szóstą edycję programu". Pierwsza zaśpiewała Ewa Ihalainen, która postawiła na piosenkę Ewy Bem "Żyj kolorowo". Kolejna uczestniczka to Bożena Gloc, która wybrała "Jezioro szczęścia" Bajmu.

Krzysztof Warzecha zaprezentował się z utworem Roda Stewarta "Sailing". Jako ostatni zaśpiewał Wojciech Bardowski - uczestnik z drużyny Roberta Janowskiego zaśpiewał "Goodbye, my love, goodbye".

Najlepszym głosem szóstej edycji "The Voice Senior" został Wojciech Bardowski. "To są emocje nie do opisania, nie spodziewałem się, że mogę odnieść taki sukces. Jestem przeszczęśliwy" - powiedział zwycięzca tuż po ogłoszeniu wyników, ledwo powstrzymując łzy.