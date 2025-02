Burza po finale "The Voice Senior". Internauci na tropie ustawki

W finałowym odcinku "The Voice Senior" pojawili się reprezentanci wszystkich trenerów 6. edycji: Roberta Janowskiego, Małgorzaty Ostrowskiej, Tatiany Okupnik i Andrzeja Piasecznego . Każdy z nich miał niełatwą decyzję do podjęcia, a jedna z trenerek spotkała się z ostrą krytyką.

Mimo tego, wokalistka miała swoje grono fanów, którzy twierdzili, że zasłużyła na dalszą walkę w programie: "Gratulacje, bardzo lubię jazz i czuje to Pani doskonale. Muszę dodać, że Marian był godnym i trudnym rywalem. Brawo", "Pani Ewo, to, co Pani muzycznie prezentuje nie zaspakaja gustów szerokiej rzeszy odbiorców, ale dla grupy, do której pozwolę się zaliczyć, śpiewa Pani fantastycznie".