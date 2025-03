Jeszcze we wrześniu 2024 r., przy okazji debiutu Kuby Badacha w roli trenera "The Voice of Poland", pojawił się singel "Na drodze do wspomnień". Poza tym utworem, na nową EP-kę "Radio Edit - prolog" trafiło pięć premierowych piosenek.

"Rozwinąłem kilka idei zawartych na albumie 'Oldschool', ale zwróciłem się w stronę trochę innych brzmień, większej prostoty harmonicznej, mówiąc krótko - mniej lat 70., więcej 80. i 90. Chciałem nagrać takie piosenki, jakich sam z przyjemnością posłuchałbym w radiu" - tłumaczy Kuba Badach.

Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska znowu razem

Wokalista powierzył napisanie tekstów do wszystkich utworów swojej żonie Aleksandrze Kwaśniewskiej. Jest ona autorką słów do części materiału z płyty "Oldschool" ("Wall of Kindness", "Tonight" i "Jestem kimś"), a także do piosenki "Liczy się tylko to", polskiej wersji z filmu "Co w duszy gra" wytwórni Pixar.

Kuba Badach do współpracy zaprosił też utytułowanych muzyków wywodzących się pierwotnie ze świata jazzu. Towarzyszą mu basista Michał Kapczuk (absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach), perkusista dr Wojtek Fedkowicz (wykładowca Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie), gitarzysta dr Damian Kurasz (wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego), z którym Kuba zna się jeszcze z czasów studenckich oraz grający na instrumentach klawiszowych dr hab. Dominik Wania (wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, laureat Fryderyka za Jazzowy Album Roku 2014).

Nagrania wszystkich utworów odbyły się w studio Cavatina w Bielsku Białej, pod czujnym okiem i uchem Mateusza Sołtysika - realizatora dźwięku odpowiedzialnego za nagranie, miks oraz mastering albumu.

Wszystkie utwory zostały nagrane metodą "na setkę", gdy wszyscy muzycy rejestrowali swoje partie symultanicznie, w jednym pomieszczeniu. Ta metoda pracy pozwala na osiągnięcie energii nagrania praktycznie identycznej z energią koncertową, ale wymaga od muzyków wirtuozerii i ogromnej świadomości muzycznej.

Nowy singel "Coś w tej porze dnia" to utwór nawiązujący klimatem do późnych lat 80. Miękkie pady instrumentów klawiszowych, bas bezprogowy, przestrzenne gitary i hipnotyzujący puls perkusji. Wszystko to spina wokal Badacha, traktujący o świadomości przemijania.

"Proponując słowa do tej kompozycji, Ola znów ogromnie mnie zaskoczyła. Stworzyła coś tak mądrego, dojrzałego i głębokiego, co pozwala odnaleźć się w tym tekście każdemu, kto już coś w życiu przeżył. I na szczęście namówiła mnie do tego, bym ten utwór zaśpiewał intymnie, prosto i miękko. To był najlepszy kierunek, bo w tej piosence każdy wers sporo waży, więc gdybym 'popłynął' w stronę większych emocji, to ładunek przekazu mógłby się okazać za duży do dźwignięcia" - tłumaczy Kuba Badach.

Kuba Badach - szczegóły EP-ki "Radio Edit - prolog" (tracklista):

1. "Na drodze do wspomnień"

2. "Coś w tej porze dnia"

3. "Dzisiaj"

4. "Gdzie ty jesteś"

5. "Ja to wiem"

6. "Z tobą".

