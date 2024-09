Przygotowania do nowego sezonu "The Voice of Poland" obfitowały w wiele zmian. Na czerwonych fotelach jurorskich zasiedli Lanberry oraz Tomson i Baron, a do nich dołączyli Michał Szpak, który pożegnał się z programem po 11. edycji, oraz debiutujący Kuba Badach. Gwiazdy będą oceniać uczestników walczących o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce.

Z show Telewizji Polskiej rozstał się Tomasz Kammel, który prowadził program od 2013 roku. Jego miejsce zajęli Maciej Musiał oraz Paulina Chylewska.

"The Voice of Poland" na podium światowych rankingów. W jakich kategoriach przoduje?

Format "The Voice" został wyprodukowany w 76 państwach. Stworzony w Niderlandach jako "The Voice of Holland" w 2010 roku szybko zyskał popularność, a Polska była jednym z pierwszych pięciu krajów, która wprowadziła ten program. Jak wypadamy na tle pozostałych wersji show?

"W 'The Voice of Poland' scenografia jest zawsze nowoczesna i innowacyjna, przesuwająca granice kreatywności. Każdy odcinek lśni oszałamiającymi wizualizacjami, kreatywną i bezbłędną produkcją, stanowiąc inspirację dla wielu zagranicznych producentów" - tłumaczył Wil Kilsdonk, dyrektor franczyzy "The Voice", dla Telewizji Polskiej. Dodatkowo posiadamy jedne z największych studiów telewizyjnych na świecie.

Kraj nad Wisłą znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby zrealizowanych sezonów. Wyprzedzają go tylko Stany Zjednoczone z ilością 25 edycji.

Polska znalazła się na podium również w rankingu liczby wyświetleń na YouTube, spośród profili 14 państw, które wprowadziły program u siebie w 2011 roku. Wszystkie występy "The Voice of Poland" odtworzono w sumie 1,2 miliarda razy, co umożliwiło nam zajęcie trzeciej pozycji na liście.

Tomson i Baron najdłuższym duetem jurorskim w historii formatu

15. edycja "The Voice of Poland" uczyni Tomsona i Barona duetem z największą ilością odbytych sezonów w historii formatu, posiadając na koncie aż 13. odbytych sezonów. Przez pierwsze lata działalności artyści zajmowali drugie miejsce pod tym względem, ustępując miejsca Nickowi i Simonowi z holenderskiej wersji show.

Gwiazdy zespołu Afromental zajmują trzecią pozycję pod względem długości stażu jako trenerzy uczestników w historii "The Voice". Na pierwszym miejscu znajduje się Blake Shelton, który zasiadał w jury amerykańskiej edycji przez 23 sezony. Tuż za nim plasuje się Adam Levine z grupy Maroon 5, pełniący rolę trenera w 16. edycjach "The Voice" również w Stanach Zjednoczonych.