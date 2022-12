Tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyny, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. Scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie przypominać będzie statek kosmiczny, a prowadzący wcielą się w kosmonautów.

Za choreografię koncertu odpowiada Tomasz Barański, który razem ze swoją grupą Next dopracowywał układ taneczny do występu Dody .

Jesteś odpowiedzialny za choreografię nie tylko występu Dody, ale też całego sylwestra.



Reklama

Tomasz Barański: - Tak, jak co roku. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę robić oprawę do Sylwestra w Polsacie. To dla mnie najważniejsza impreza w roku - całe siły i wszystkie najlepsze i najodważniejsze pomysły są tu skierowane.



To będzie kosmiczny Sylwester. Taki jest leitmotiv tego wydarzenia i w scenografii, i w tekstach prowadzących. Będzie też coś kosmicznego w choreografiach?

- Absolutnie tak! Będziemy mieć fantastyczne stylizacje, które nawiązują do tego klimatu. W choreografii będziemy "budować z ludzi" pewne elementy kosmiczne. Mogę zdradzić, że zrobimy dla Dody rakietę, w której odleci w kosmos i to wszystko będzie oddane w choreografii. Będzie naprawdę wiele zaskakujących i spektakularnych momentów.

Zdjęcie Doda na próbach przed sylwestrem z Polsatem / Polsat

Widziałam przed chwilą Dodę na sali prób. Jaką jest uczennicą?

- Jeżeli chodzi o naszą współpracę choreograficzną, nie ma zmiłuj. Doda zawsze przychodzi przygotowana. Zawsze jest na czas. Zawsze inspiruje i podsuwa pomysły. Uzupełniamy je. W tym roku my jesteśmy autorami pomysłów, ale Doda ma tu ogromny wkład, wszystko jest z nią konsultowane. Cieszę się, że zawsze uczestniczy w próbach, bo dopiero wtedy mamy pełnowymiarowe show.



Nie wszyscy artyści tak robią?



- Z bólem serca przyznam - nie wszyscy. Starają się odnaleźć na scenie, ale często skupiają się na swoim śpiewie. Doda wyraźnie podkreśla, że dla niej ważny jest zarówno śpiew jak i oprawa choreograficzna.

Zdjęcie Doda na próbach przed sylwestrem z Polsatem / Polsat

Co jest dla was, tancerzy, najtrudniejsze w sylwestra?

- Zwykle mierzymy się z dużą ilością choreografii. W tym roku mamy ich mniej, ale wszystko jest o wiele trudniejsze niż w latach poprzednich, ponieważ to są dużo bardziej wymagające układy. Dlatego, że jest ich mniej, mamy więcej czasu, żeby je bardziej ubarwić ruchowo.



Ile trwają przygotowania do sylwestra?

- Trzy tygodnie. Zaczynamy na początku grudnia, bo do świąt musimy mieć wszystko zamknięte. Po świętach oczywiście od razu się spotykamy, czyścimy, dopracowujemy. Ćwiczymy codziennie i moja w tym głowa, żeby wszystkich tancerzy jak najlepiej przygotować. Tak, aby czuli się pewnie, żeby mogli się uśmiechać, czarować i żeby ludzie przed telewizorami chcieli tańczyć z razem nimi.

Instagram Post Rozwiń

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne INTERIA.PL

"A to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają Widzów. Już dziś zapraszamy ich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie karaoke, w którym będą mieli okazję zaśpiewać największe hity koncertu, a oceniać je będą oryginalni wykonawcy tych utworów. Najlepsze wykonanie wyemitujemy w trakcie wieczoru, a wszystkie będzie można obejrzeć w naszych social mediach. Stawiamy na to, by być zawsze na łączach z Widzami, blisko naszej publiczności" - dodaje dyrektor programowa Polsatu.

"Idol": Maciej Rock wspomina kultowy program. "To było totalne wariactwo"

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .