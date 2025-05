Gorillaz świętują 25 lat działalności: jubileuszowa wystawa i koncerty w Londynie

Organizatorzy obiecują niezapomniane doświadczenie. Wystawa pozwoli odwiedzającym zajrzeć za kulisy świata Gorillaz - do wirtualnej rzeczywistości, w której narodziły się postacie 2D, Murdoc, Noodle i Russel. "To podróż przez życie zespołu pełne przygód, muzycznych innowacji i przełomowych wirtualnych dróg. To wystawa jak żadna inna. House of Kong to doświadczenie dla odważnych i śmiałych" - zapowiadają twórcy wydarzenia.