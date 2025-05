Roxie Węgiel mówi wprost o swojej największej podporze: "Jestem jej wdzięczna"

Roksana Węgiel nieraz podkreślała, jak wielką wagę przywiązuje do rodziny. Jej mama to nie tylko najbliższa osoba, ale również prawdziwa opoka i towarzyszka w najtrudniejszych momentach. Od początku kariery, jeszcze w czasach "The Voice Kids", przez triumf w Eurowizji Junior, mama Roxie była zawsze tuż obok.

"Zawdzięczam jej tak naprawdę te wszystkie wartości, które mi przekazała. To, jak mnie wychowała. To, że nie tylko we mnie, ale w moich braciach też zbudowała ogromną wrażliwość. Jestem jej wdzięczna za to, że bardzo dużo poświęciła dla dzieci, bo jest bardzo zaangażowaną mamą - za to naprawdę ją doceniam. Jest cudowną osobą. To jest kobieta, która ma złote serce" - opowiada piosenkarka w rozmowie z Plejadą.

Czułość i wdzięczność na Dzień Matki

26 maja, czyli Dzień Matki, to dla wielu Polaków okazja do wyrażenia miłości i wdzięczności wobec swoich mam. Roksana Węgiel również nie kryje emocji związanych z tym świętem. Dla niej to dzień spędzany w gronie rodzinnym, z dala od sceny i blasku fleszy.

"Chciałabym bardzo tak po prostu spędzić czas z mamą" - przyznaje artystka.

Rodzina jest dla Roxie Węgiel na pierwszym miejscu

Roksana Węgiel mimo kariery wciąż pozostaje wierna swoim korzeniom. Relacja z mamą jest dla niej nie tylko powodem do dumy, ale i fundamentem życiowych wyborów. W świecie show-biznesu, gdzie wiele młodych gwiazd gubi się w natłoku obowiązków, Roksana nie zapomina, komu zawdzięcza swoją siłę i wrażliwość.

