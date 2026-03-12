Jak podają amerykańskie media, w tym portal TMZ, Betty Kresin zmarła we wtorek w swoim domu w stanie Missouri. Przyczyną śmierci były powikłania związane z rakiem piersi, z którym zmagała się od pewnego czasu. Według źródeł zbliżonych do rodziny, w chwili śmierci kobiety nie było przy niej jej słynnego wnuka. Eminem nie uczestniczył w ostatnich chwilach życia swojej babci.

Betty Kresin była matką Debbie Nelson, czyli matki rapera. Kobieta zmarła w grudniu 2024 roku po długiej walce z zaawansowanym rakiem płuc. Tym samym w ciągu niewiele ponad roku artysta stracił dwie bliskie osoby z najbliższej rodziny.

Głośny konflikt w rodzinie

Relacje w rodzinie Eminema od lat budziły zainteresowanie opinii publicznej. Szczególnie głośny był konflikt między raperem a jego matką, który wielokrotnie odbijał się echem w jego twórczości.

W utworze "My Name Is" z przełomowego albumu The Slim Shady LP artysta sugerował między innymi, że jego matka nadużywała substancji. Debbie Nelson odpowiedziała na te słowa pozwem o zniesławienie, domagając się aż 11 milionów dolarów odszkodowania. Ostatecznie sąd przyznał jej znacznie mniejszą kwotę - 25 tysięcy dolarów, z czego większość trafiła do jej prawnika. Sama Nelson otrzymała jedynie około 1600 dolarów.

Prawnik rapera tłumaczył wówczas, że sprawa była efektem "wieloletnich napięć i skomplikowanych relacji rodzinnych".

"Nie mogę uwierzyć, że to mój Marshall"

Na początku kariery wnuka również Betty Kresin nie kryła rozczarowania jego artystyczną drogą. W głośnym wywiadzie dla brytyjskiego "Mirror" z 2000 roku mówiła otwarcie o swoim bólu.

"Ani jego matka Debbie, ani ja nie potrafimy zrozumieć, co stało się z tym słodkim, troskliwym chłopcem. W ciągu zaledwie dwunastu lat przeszedł drogę od słów: 'Babciu, kocham cię' do 'Idź do diabła'. To łamie mi serce" - wyznała.

Kobieta krytykowała również teksty rapera, które uważała za zbyt brutalne i wulgarne. "Kiedy słyszę jego odrażające, obrzydliwe słowa, nie mogę uwierzyć, że to mój Marshall, ten sam chłopiec, który przychodził i siadał mi na kolanach" - mówiła w rozmowie z gazetą.

Próby pojednania z matką

Choć konflikt między Eminemem a jego matką przez lata był bardzo publiczny, z czasem pojawiły się sygnały ocieplenia relacji. Debbie Nelson w jednym z wywiadów z 2008 roku deklarowała, że chce zostawić przeszłość za sobą.

"Nigdy nie przestanę walczyć o moje dzieci. Nie poddam się. Zawsze jest nadzieja dla każdego. Czasem trzeba po prostu przełknąć dumę. To jak zrealizowany czek - sprawa jest zamknięta i trzeba iść dalej" - mówiła wówczas.

Sam raper również odniósł się do rodzinnych napięć w utworze "Headlights" z 2013 roku, w którym przeprosił matkę za wcześniejsze słowa i przyznał, że w młodości kierowała nim złość. W tekście rapował m.in.: "Poszedłem na całość, nie zastanawiając się, kogo ranię. Moja mama prawdopodobnie dostała najwięcej".

Artysta przyznał także, że żałuje powstania utworu "Cleanin' Out My Closet", w którym ostro skrytykował swoją matkę. "Przepraszam, mamo, za 'Cleanin' Out My Closet'. Wtedy byłem zły. Nie gram już tego utworu na koncertach i wzdrygam się, gdy słyszę go w radiu" - wyznał.

W jednym z wywiadów dla BET podkreślał natomiast, że mimo trudnych doświadczeń nie przestał kochać swojej matki.

"Na koniec dnia to moja mama i kocham ją właśnie dlatego, że jest moją mamą. Nawet jeśli ze sobą nie rozmawiamy, wciąż ją kocham" - mówił.

Śmierć Betty Kresin zamyka kolejny rozdział w skomplikowanej historii rodziny jednego z najważniejszych raperów w historii hip-hopu.

