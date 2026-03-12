Według branżowych doniesień 24-letnia Billie Eilish jest na ostatniej prostej negocjacji dotyczących udziału w filmowej adaptacji klasycznej powieści "The Bell Jar" autorstwa Sylvii Plath. Produkcję przygotowuje Sarah Polley - scenarzystka i reżyserka nagrodzona Oscarem za scenariusz adaptowany do filmu "Women Talking".

Projekt powstaje dla wytwórni Focus Features, która ma odpowiadać za dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, Eilish wcieli się w główną bohaterkę powieści - Esther Greenwood.

Mroczna historia młodej pisarki

"Szklany klosz", wydany w 1963 roku, pozostaje jedyną powieścią w dorobku amerykańskiej poetki Sylvii Plath. Książka ma charakter półautobiograficzny i opowiada o młodej kobiecie próbującej odnaleźć się w świecie literatury, jednocześnie zmagającej się z narastającym kryzysem.

Fabuła skupia się na Esther Greenwood, ambitnej studentce i początkującej pisarce, która podczas stażu w nowojorskiej redakcji zaczyna doświadczać poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Powieść porusza kwestie presji społecznej, ambicji oraz oczekiwań wobec kobiet w latach 50.

Losy bohaterki w pewnym sensie odzwierciedlały życie autorki. Sylvia Plath zmarła tragicznie w wieku 30 lat, zaledwie miesiąc po brytyjskiej premierze książki. W Stanach Zjednoczonych powieść szybko stała się bestsellerem i z czasem doczekała się tłumaczeń na ponad 40 języków.

Trudna historia ekranizacji

Choć "Szklany klosz" od lat uchodzi za jedną z najważniejszych powieści o kryzysie psychicznym, próby przeniesienia jej na ekran wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem.

Pierwsza znacząca adaptacja powstała w 1979 roku. Film w reżyserii Larry'ego Peerce'a z Marilyn Hassett w roli głównej spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem krytyków.

W kolejnych latach powracały pomysły nowych wersji. W różnych momentach z projektem łączono m.in. Julię Stiles, Kirsten Dunst czy Dakotę Fanning. W 2019 roku planowano nawet serialową adaptację dla stacji Showtime z udziałem Frankie Shaw. Żaden z tych projektów nie został jednak zrealizowany.

Naturalny krok dla artystki o mrocznej wrażliwości

Dla Billie Eilish udział w ekranizacji powieści Plath może okazać się wyjątkowo naturalnym krokiem. Artystka od początku kariery kojarzona jest z introspekcyjną i często mroczną stylistyką swoich utworów.

Choć film byłby jej debiutem w kinie fabularnym, piosenkarka ma już pierwsze doświadczenia aktorskie. W 2023 roku pojawiła się gościnnie w serialu "Swarm", współtworzonym przez Donalda Glovera.

Sama Eilish przyznała niedawno, że aktorstwo było jednym z jej dziecięcych marzeń. "Kiedyś mówiłam, że nienawidzę aktorstwa. Prawda jest jednak taka, że jako dziecko bardzo je kochałam. Moi rodzice byli aktorami, mój brat Finneas też. Marzyłam o tym, żeby wystąpić w filmie" - powiedziała w monologu podczas programu "Saturday Night Live".

Od nagród Grammy do Oscarów

Kariera Billie Eilish już teraz należy do najbardziej spektakularnych w historii współczesnego popu. Artystka zdobyła dziesięć nagród Grammy, a w 2026 roku zapisała się w historii jako pierwsza wykonawczyni, która trzykrotnie triumfowała w kategorii Piosenka Roku.

Na koncie ma również dwa Oscary za najlepszą piosenkę oryginalną - za utwór "No Time to Die" z filmu o Jamesie Bondzie oraz "What Was I Made For?" z produkcji "Barbie". W 2024 roku, mając zaledwie 22 lata, została najmłodszą podwójną laureatką tej nagrody w historii.

