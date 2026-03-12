Kolejny krok w karierze Billie Eilish. Ma szansę na kultową rolę
Jedna z największych gwiazd współczesnego popu stawia kolejny krok w karierze. Billie Eilish prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące głównej roli w nowej ekranizacji powieści "Szklany klosz" Sylvii Plath. Za kamerą stanie nagrodzona Oscarem reżyserka Sarah Polley. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to pierwszy pełnometrażowy występ aktorski artystki.
Według branżowych doniesień 24-letnia Billie Eilish jest na ostatniej prostej negocjacji dotyczących udziału w filmowej adaptacji klasycznej powieści "The Bell Jar" autorstwa Sylvii Plath. Produkcję przygotowuje Sarah Polley - scenarzystka i reżyserka nagrodzona Oscarem za scenariusz adaptowany do filmu "Women Talking".
Projekt powstaje dla wytwórni Focus Features, która ma odpowiadać za dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, Eilish wcieli się w główną bohaterkę powieści - Esther Greenwood.
Mroczna historia młodej pisarki
"Szklany klosz", wydany w 1963 roku, pozostaje jedyną powieścią w dorobku amerykańskiej poetki Sylvii Plath. Książka ma charakter półautobiograficzny i opowiada o młodej kobiecie próbującej odnaleźć się w świecie literatury, jednocześnie zmagającej się z narastającym kryzysem.
Fabuła skupia się na Esther Greenwood, ambitnej studentce i początkującej pisarce, która podczas stażu w nowojorskiej redakcji zaczyna doświadczać poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Powieść porusza kwestie presji społecznej, ambicji oraz oczekiwań wobec kobiet w latach 50.
Losy bohaterki w pewnym sensie odzwierciedlały życie autorki. Sylvia Plath zmarła tragicznie w wieku 30 lat, zaledwie miesiąc po brytyjskiej premierze książki. W Stanach Zjednoczonych powieść szybko stała się bestsellerem i z czasem doczekała się tłumaczeń na ponad 40 języków.
Trudna historia ekranizacji
Choć "Szklany klosz" od lat uchodzi za jedną z najważniejszych powieści o kryzysie psychicznym, próby przeniesienia jej na ekran wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem.
Pierwsza znacząca adaptacja powstała w 1979 roku. Film w reżyserii Larry'ego Peerce'a z Marilyn Hassett w roli głównej spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem krytyków.
W kolejnych latach powracały pomysły nowych wersji. W różnych momentach z projektem łączono m.in. Julię Stiles, Kirsten Dunst czy Dakotę Fanning. W 2019 roku planowano nawet serialową adaptację dla stacji Showtime z udziałem Frankie Shaw. Żaden z tych projektów nie został jednak zrealizowany.
Naturalny krok dla artystki o mrocznej wrażliwości
Dla Billie Eilish udział w ekranizacji powieści Plath może okazać się wyjątkowo naturalnym krokiem. Artystka od początku kariery kojarzona jest z introspekcyjną i często mroczną stylistyką swoich utworów.
Choć film byłby jej debiutem w kinie fabularnym, piosenkarka ma już pierwsze doświadczenia aktorskie. W 2023 roku pojawiła się gościnnie w serialu "Swarm", współtworzonym przez Donalda Glovera.
Sama Eilish przyznała niedawno, że aktorstwo było jednym z jej dziecięcych marzeń. "Kiedyś mówiłam, że nienawidzę aktorstwa. Prawda jest jednak taka, że jako dziecko bardzo je kochałam. Moi rodzice byli aktorami, mój brat Finneas też. Marzyłam o tym, żeby wystąpić w filmie" - powiedziała w monologu podczas programu "Saturday Night Live".
Od nagród Grammy do Oscarów
Kariera Billie Eilish już teraz należy do najbardziej spektakularnych w historii współczesnego popu. Artystka zdobyła dziesięć nagród Grammy, a w 2026 roku zapisała się w historii jako pierwsza wykonawczyni, która trzykrotnie triumfowała w kategorii Piosenka Roku.
Na koncie ma również dwa Oscary za najlepszą piosenkę oryginalną - za utwór "No Time to Die" z filmu o Jamesie Bondzie oraz "What Was I Made For?" z produkcji "Barbie". W 2024 roku, mając zaledwie 22 lata, została najmłodszą podwójną laureatką tej nagrody w historii.