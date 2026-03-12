"Choreograf, fotograf, kostiumograf, reżyser ruchu, stylista, tancerz" - tak w mediach społecznościowych przedstawia się Dominik Więcek, który na Instagramie ma ponad 230 tys. obserwujących. Sporą popularność przyniosły mu filmiki o języku nagrywane w duecie z Pauliną Mikułą z cyklu "Mówiąc inaczej".

To właśnie on znalazł się w zespole Alicji Szemplińskiej na tegoroczną Eurowizję. Będzie odpowiedzialny za jej stylizacje w Wiedniu, nie tylko na scenie, ale również podczas prezentacji na turkusowym dywanie, w trakcie konferencji i wywiadów.

Dominik Więcek odpowiada za stylizację wokalistki podczas jej występu preselekcyjnego (a także przy nagrywaniu teledysku do piosenki "Pray". Towarzyszy Szemplińskiej od ponad dwóch lat przy koncertach, występach, wywiadach czy teledyskach.

Dominik Więcek jedzie na Eurowizję z Alicją Szemplińską. Do trzech razy sztuka

Dla stylisty to trzecie podejście w preselekcjach do Eurowizji. W 2025 r. pracował z grupą Chrust (czwarte miejsce), a w 2023 r. pomagał Jannowi, który ostatecznie przegrał tylko z Blanką.

"Dla mnie to była trzecia Eurowizja. Alicja się śmiała, że do trzech razy sztuka i ja razem z nią" - mówi Dominik Więcek w rozmowie z RMF FM.

"Mam to wielkie szczęście, że jadę z Alicją do Wiednia, będę częścią teamu beauty. Jestem z tego bardzo dumny i sam jeszcze trochę w to nie dowierzam. Bardzo zależy mi, żeby Alicja wypadła świetnie. Dam z siebie 200%" - dodaje.

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

