Kto zagra pierwszego dnia na Polsat Hit Festiwal w Sopocie?

W ostatni weekend maja Opera Leśna w Sopocie zamieni się w stolicę polskiej muzyki.

Najpopularniejsi polscy artyści wystąpią podczas Polsat Hit Festiwal, prezentując swoje największe przeboje. Zobaczmy, kto zagra pierwszego dnia festiwalu i jakie atrakcje czekają na publiczność.

Muzyczne święto w Sopocie

24 i 25 maja na scenie Opery Leśnej w Sopocie odbędzie się dwudniowe święto muzyki. To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich festiwali muzycznych. Rozpiska na 24 maja prezentuje się naprawdę obiecująco.

Godzina 20:00: "Crazy is my life". Złote 25 lat Golec uOrkiestra"

Pierwszego dnia festiwalu, w piątek 24 maja, jednym z głównych wydarzeń będzie jubileuszowy koncert zespołu Golec uOrkiestra. Zespół świętuje 25-lecie swojej działalności i z tej okazji przygotował wyjątkowy występ. Na scenie Opery Leśnej razem z braćmi Golec zaśpiewają goście specjalni: Kuba Badach, Enej, Gromee, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski i inni. W repertuarze znajdą się takie hity jak "Ściernisko", "Crazy is My Life" oraz "Słodycze".

Zdjęcie Bracia Golec / VIPHOTO / East News

Godzina 21:35 : "Radiowy Przebój Roku"

Piątkowy wieczór to także czas na koncert, w którym wystąpią artyści, których piosenki dominowały na radiowych listach przebojów w ubiegłym roku. Na scenie pojawią się między innymi Smolasty i Doda z utworem "Nim zajdzie słońce", Margaret z "Tańcz głupia", Dawid Kwiatkowski z hitem "Cafe de Paris", Roxie Węgiel z przebojem "Miasto" oraz Oskar Cyms, Lanberry w duecie z Tribbsem, Natalia Zastępa.

Ważnym punktem koncertu Radiowy Przebój Roku" będzie celebracja 20-lecia hitu "Pump It Up" Danzela. Król disco zaprezentuje swoje przeboje, które przez lata gościły na tanecznych parkietach w całej Polsce.

Zdjęcie Lanberry / AKPA

"Po pierwsze to dwudziesta rocznica piosenki "Pump It Up". Również ja jestem na scenie zawodowo od dwóch dekad, to szalona podróż. Odbyłem około pięciu tysięcy lotów po całym świecie i zagrałem ponad dwa tysiące koncertów. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę świętować ten jubileusz w swoim ulubionym kraju - Polsce. Oczywiście zagram swoje największe przeboje, ale w zupełnie inny, nowy sposób, z moim zespołem. To będzie coś innego. Bardzo się cieszę, że mogę to zrobić dla Polsatu" - mówił piosenkarz w rozmowie z Polsatem.

Godzina 22:45: "Chodź, przytul, przebacz". 30-tka Andrzeja Piasecznego

"Prawie do nieba", "Chodź, przytul, przebacz", "Niecierpliwi" oraz "Imię deszczu" - to piosenki, które z pewnością zabrzmią wieczorem w Operze Leśnej. Obok Piaska zjawią się na scenie Matt Dusk i Kuba Badach.



"Spodziewam się po tym koncercie, że państwo będziecie śpiewać i że ja będę śpiewał najmniej podczas tego koncertu. (...) Więc myślę sobie, że gdybyście się państwo dali namówić na to, żeby przypomnieć sobie kilka moich numerów z przeszłości, to będzie więcej niż dziewięćdziesiąt pięć procent pewności, że któryś z nich usłyszycie i będzie mogli ze mną zaśpiewać - mówił Andrzej Piaseczny w rozmowie z organizatorami.

Polsat Hit Festiwal to nie tylko muzyka, ale również wyjątkowa atmosfera i niezapomniane emocje. Zapraszamy do oglądania na żywo w piątek 24 maja oraz w sobotę 25 maja na antenie Polsatu.