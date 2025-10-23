"Nick Cave & The Bad Seeds! Po prostu kultowy, a występy na żywo to już legenda! Pierwszy headliner czwartku na Open'erze 2026! 2 lipca, Gdynia, Orange Main Stage. Iconic!" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilach w mediach społecznościowych festiwalu. Impreza odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Stopniowe odsłanianie kart przez organizatorów festiwalu budzi jednak ogromne emocje, co potwierdzają komentarze internautów.

Nick Cave & The Bad Seeds wracają na Open'era

Australijski gwiazdor Nick Cave w Polsce występował już 12 razy. Artysta ma tutaj całą rzeszę fanów, ceniących jego charakterystyczny głos i wyjątkowe kompozycje. Ostatni raz polscy fani mieli okazję zobaczyć go na dwóch koncertach w październiku 2024 roku w ramach trasy promującej wydany wówczas krążek "Wild God". Warto zaznaczyć, że nie będzie to także pierwszy raz Cave'a na Open'erze.

Artysta od lat 70. zachwyca swoją twórczością fanów na całym świecie. Po rozpadzie grupy The Birthday Party, muzyk z przyjaciółmi z zespołu postanowił kontynuować działalność pod nazwą Nick Cave & The Bad Seeds. Formacja na przestrzeni lat obrosła legendą. W ich katalogu znaleźć możemy aż osiemnaście albumów. Każdy z nich oferuje kompletnie inne doznania, co wyjątkowo cenią sobie jego słuchacze. Jego niepowtarzalne podejście i energia znacząco przekłada się również na koncertowe doznania, o czym już niebawem przekona się publiczność Open'er Festivalu!

Teddy Swimms i Ethel Cain dołączają do festiwalu!

Kolejnym ogłoszonym artystą został Teddy Swimms. Gwiazdor wylansował hity takie jak "Bad Dreams", "Lose Control" czy "The Door", stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na w gatunkach soul, R&B i pop!

Muzyk w ramach Open'er Festivalu po raz pierwszy zawita do Polski!

Organizatorzy postanowili uraczyć fanów kolejnym gościem. Tym razem padło na Ethel Cain. Piosenkarka swoją twórczością intryguje i budzi całkiem spory niepokój. Jej sprytna mieszkanka alt popu i indie rocka zachwyciła tysiące fanów na całym świecie. Międzynarodowy sukces artystka odniosła za sprawą wydanego w 2022 roku krążka "Preacher's Daughter", na którym znalazły się utwory takie jak "Sun Bleached Files" czy "Gibbson Girl".

Fani zachwyceni ogłoszeniami na Open'era!

Open'er od lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Wielu fanów niemal bezdyskusyjnie pojawia się na każdej edycji imprezy. W sieci znaleźć możemy sporo słów uznania, potwierdzających, że i tym razem nie zamierzają odpuszczać lipcowego wypadu do Gdyni.

"Znakomite wieści", "Cóż za piękne ogłoszenie!", "Czyli trzeba jechać", "Ale piękne ogłoszenie", "O rany, dwa ogłoszenia i dwie petardy", "Jezu jak się cieszę! A karnet kupiony", "Co za piękne ogłoszenie, nie ma drugiego takiego, jak Cave. To, co ten gościu robi z publicznością, to jakiś zupełnie inny poziom".

Pojawiło się również kilka słów niezadowolenia, jednak są one w znacznej mniejszości: "To ma być headliner?", "Dobrze, że nie kupowałem w tym roku w ciemno", "Może teraz coś ze świata POP'u?".

Kiedy odbędzie się Open'er Festival 2026?

Open'er Festival 2026 planowany jest na 1-4 lipca. Sceny tradycyjnie pojawią się na terenie Lotniska Kosakowo-Gdynia.

Na ten moment znamy tylko dwie główne gwiazdy imprezy. Mimo tego bilety na wydarzenie są już dostępne. Pierwsza pula biletów, która jednocześnie była najtańszą, trafiła do sprzedaży 8 października i całkowicie się wyprzedała

Teraz zakupić możemy regularne wejściówki w cenie 1149 zł.

Jacko Brango zdradza szczegóły swojego debiutanckiego krążka "ZA DUŻO GITAR" Wiktor Fejkiel INTERIA.PL