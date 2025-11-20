Ogłoszono kolejnych wykonawców na Open'er Festivalu 2026. "Latami czekałem na ich powrót"

Kolejna edycja Open'er Festivalu zbliża się wielkimi krokami a emocje wśród fanów już sięgają zenitu. Do puli gwiazd dołączyły Halsey - amerykańska gwiazda popu i alternative, oraz brytyjski zespół Idles, znany z intensywnego post-punkowego brzmienia. Internauci nie kryją ekscytacji: "Rewelacja!", "Pięknie!", "Kocham was!", "Genialne" - to jedne z wielu komentarzy fanów w odpowiedzi na ogłoszenia.

Amerykańska piosenkarka Halsey zadebiutuje na Open'erze w 2026 roku, prezentując swoje największe przeboje i nową odsłonę koncertową. Artystka słynie z energetycznych występów i interakcji z publicznością, która sprawia, że jej koncerty pozostają w pamięci na długo. Fani w mediach społecznościowych nie kryją zachwytu, zaznaczając, że oczekiwali popowego akcentu w line-upie festiwalu.

Idles: post-punk z pazurem

Brytyjski zespół Idles przyciąga uwagę fanów muzyki alternatywnej i post-punkowej. Znani z bezkompromisowej energii scenicznej i tekstów komentujących współczesne problemy społeczne, gwarantują koncert pełen adrenaliny. Internauci komentują: "Fajne ogłoszenie", "Latami czekałem na ich powrót na Open'era", "Koncerty robią sztos". Ich występy to prawdziwe doświadczenie post-punkowe, które zdobyło już rzesze wiernych fanów w Europie.

Dotychczasowe ogłoszenia na Open'er Festival 2026

Open'er 2026 nie zawiedzie także fanów innych gatunków. Headlinerami będą brytyjskie trio The XX (1 lipca), legendarny The Cure (3 lipca) oraz Nick Cave & The Bad Seeds (2 lipca). Swoje pierwsze koncerty w Polsce zapowiedzieli Teddy Swims (4 lipca) i Ethel Cain (3 lipca), a na miłośników muzyki elektronicznej czeka Calvin Harris (2 lipca). Legendarny David Byrne powróci natomiast 1 lipca na Tent Stage, przypominając niezapomniany koncert sprzed ośmiu lat.

Gdynia gotowa na lipcową ucztę

Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca na Lotnisku Kosakowo-Gdynia. Różnorodność line-upu - od alternatywy, post-punka i popu po muzykę elektroniczną - sprawia, że Open'er 2026 zapowiada się jako jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń lata, a każdy dzień festiwalu przyniesie niezapomniane emocje.

Pierwsza pula biletów, trafiła do sprzedaży 8 października i zniknęła w mgnieniu oka. Aktualnie można zakupić regularne wejściówki w cenie 1149 zł, karnet weekendowy za 849 zł lub bilet jednodniowy za 549 zł.

