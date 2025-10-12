"Angel Of My Dreams" stał się lead singlem ponad rok temu, a nadal robi mi dobrze. Ciary to mało powiedziane. Produkcja jest po prostu mistrzostwem, a struktura utworu, czyli mocny, klubowy bit, przeplatany chóralnością, przesadą, idealnie pasuje do zamysłu historii Jade. Mowa tu o blaskach i cieniach popularności, "dealach" i kontraktach, które potrafią zamknąć artystę w złotej klatce - "Angel Of My Dreams" to kartka wyrwana z pamiętnika Jade, to wdzięczność i wylanie żalu, to zapomnienie o sobie i własnych wartościach, polubienie nowych szans i zmiażdżenie starych. Nie obyło się bez zmieszania z błotem Simona Cowella, który wsadził dziewczyny z Little Mix w wyobrażenia, od których trudno uciec. Jade uciekła. I zrobiła to zajebiście, prawdziwie, tak jak umiała, choć na jej debiut musieliśmy trochę poczekać.

Chyba najbardziej ujęło mnie to, że Jade pokazała środkowy palec show-biznesowi, jednocześnie będąc w nim zakochaną. Do twarzy jej we własnych zasadach - "IT girl" snuje opowieść bohaterki, która jest na topie. W rzeczywistości rozgłos jest tutaj mieczem obosiecznym, bo Cowell i jego wydawnictwo muzyczne "Syco" mają wiele na sumieniu. "It's a no from me" - kończy numer Jade. Brzmi znajomo.

"IT girl" jest dokładnie tym, czego szukam w popie. To utwór zabawny, konfrontacyjny, dający energię nawet w Rzeszowie. Byłem tam ostatnio na koncercie muzyki klasycznej, a wyszedłem z Jade w głośniku. Poczułem się jak ona - walcząca o swoje, trzymająca w pięści marzenie i plująca na przypięte łatki. Nie ma na co czekać. Każdy z nas ma w sobie ułamek tytułowej "it girl". Kruczek jest taki, że to od nas zależy, czy ją uwolnimy.

"FUFN (Fuck You For Now)" to włożona w popowy kostium szybka zmiana retoryki, powielanie raniących schematów w związku i kaprys na moment. LOSTBOY i Dave Hamelin wskrzesili "bubblegum pop", tylko wyjęli z niego resztki niepotrzebnej bańki. Jak pokazuje Jade, można tego dokonać z klasą, udolnie. Nie wszyscy jednak potrafią to zrobić, nawet jeśli chodzi o legendy - Katy Perry straciła przecież swój blask, gdy opuściła "bubblegum". Albo może zawinił tu Dr. Luke, z którym ta nadal lubi współpracować, a który powinien być na dobrą sprawę w więzieniu? Nie wiem, ale Jade na szczęście nie ma z tym nic wspólnego.

Przy "Plastic Box" przypomniałem sobie czas, w którym ciągle się porównywałem. Oglądałem stare zdjęcia i listy mojej byłej miłości z czasów, gdy jeszcze moją miłością nie była, i zastanawiałem się, dlaczego wyglądała na szczęśliwą. Dlaczego się torturowałem? I po co zachodziłem w głowę, skoro każdy z nas ma swoją przeszłość? Z odpowiedzią przychodzi Jade i daje numer, który, choć prywatny, jest na pewno aktualny w życiach wielu. Struktura utworu to kolejny pop-diament. Produkcję załatwił GRADES, który czarował przecież z Bastille, a i swoje trzy grosze dołożył genialny OZGO, czyli stały pomocnik Ariany Grande ("supernatural"), Troye'a Sivana ("One Of Your Girls", "Easy", "Take Yourself Home") czy chociażby MARINY.

"Ladies and gentlemen, theys and thems" - zapowiada w prologu "Midnight Cowboy" Ncuti Gatwa i zaprasza na imprezę na miarę ostatecznej batalii "House Evangelista" i "House Abundance" z "Pose" Ryana Murphy'ego. Jade jest nieprzejednana. Idzie po swoje, manifestuje, ale nie marzy błędnie. Za grunt obiera sobie przemyślane działanie i skok na głęboką wodę światowej kariery. Przywołuje Edwarda Enninfula, redaktora naczelnego brytyjskiego "Vogue'a", i rzuca urok. Zakłada kapelusz, patrzy na zegarek w poszukiwaniu północy i wskakuje na siodło. Fani kina odnajdą na pewno własną konotację - "Midnight Cowboy" to fraza pełna seksualnych motywów, nawiązująca zarówno do nocnych schadzek, jak i do kultowego filmu "Nocny kowboj" z 1969 roku, który odważnie porusza tematykę seksualności. Akcja "Nocnego kowboja" rozgrywa się w Nowym Jorku i przedstawia nietypową przyjaźń dwójki naciągaczy: naiwnego ulicznego żigolaka Joego Bucka (Jon Voight) i schorowanego oszusta Rico Rizzo (Dustin Hoffman). Tak samo jak u Jade, w "Nocnym kowboju" nie brakuje niespodziewanych wykopków i jazdy pod górkę.

Gdyby Donna Summer usłyszała "Fantasy", wiedziałaby, że jej twórczość rzeczywiście inspiruje kolejne pokolenia. To transcendentne disco najlepszej jakości. Jest o przyjemności, bólu, o dopasowaniu dziwactw i zamienieniu ich w normalność. Brak zasad jest zasadą, co wybrzmiewa również w "Unconditional", moim ulubionym utworze na płycie. Miłość, która niszczy i buduje, wali mury, ale i jest ich składnikiem. Nie powiedziałbym, że chodzi tu o ślepe pożądanie, a raczej oddanie. "Bridge" prowadzący do ostatniego refrenu to pop-psychodelia, na którą cicho liczyłem. Idealnie wpasowała się do kolejnego numeru - "Self Saboteur". Kto twierdzi, że nie ma w sobie cząstki "samoutrudniacza", wewnętrznego sabotażysty, po prostu kłamie. "Coś musi pójść źle" - wróży Jade, ale w "Lip Service" zrywa z czarnowidztwem, bo robi się flirciarsko i mniej poważnie. Płynne przejście pomiędzy utworami przypomniało mi zestawienie "sweetener" i "successful" na "Sweetener World Tour", co oczywiście jest komplementem.

Słuchając "Lip Service", mam ochotę wyjąć z szafy tiszert z napisem "I love blowjobs" i przejść się po mieście. Do "Headache" chyba wracam najrzadziej, ale produkcja jest nie z tej ziemi. Moment przed refrenem ma w sobie dzikość, która rozciąga uwagę na cały utwór, ale przy "Natural at Disaster" spowalniamy. Nagle robi się konfrontacyjnie, uważnie, cholernie szczerze. Na ulicach mówią, że Jade rozprawia się z jedną z koleżanek z Little Mix, ale nie chcę wyrokować. Jej głos jest tu na tyle surowy, że nie obchodzą mnie fakty. Zanurzam się i znikam, a świece ze sklepu Andziaks już się dopalają.

Nie dziwię się agresji w "Glitch", bo sam kiedyś przeszedłem relację, z której nie mogłem się wydostać, choć wystawiałem jej środkowy palec. Co ciekawe, Jade podważa tu stereotyp utworu o rozstaniu - personifikuje swoje kompleksy i niedoskonałości, nazywając je błędem we własnym wnętrzu. Motyw relacji z samym sobą spędza sen z powiek chyba wszystkim twórcom, więc Jade nie odkryła nowego pierwiastka. Zrobiła jednak coś, czego w branży brakuje - nie eliminuje ślepo demonów, tylko, na oczach wszystkich, skupia się najpierw na swojej traumie.

Nie wiem, kiedy usłyszę "Before You Break My Heart" na żywo, ale wiem za to, że gdy już to się stanie, zedrę głos. Jest w tym coś z ABBY, której nie jestem jakimś wielkim fanem, z Diany Ross, ale, co najważniejsze, coś z młodej Jade. Interpolacja "Stop! In the Name of Love" zespołu The Supremes spotyka się tu z głosem małej dziewczyny z marzeniami, uchwyconym przez nośnik mamy. Już przed "Silent Disco" robi się emocjonalnie, bo powrót do korzeni zawsze wzrusza. Ja też się wzruszyłem, bo "That's Showbiz Baby!" namówił mnie do odświeżenia włosów. Przypomniałem sobie, że dzisiaj tylko blondynki są popularne. A nie oszukujmy się - cholernie dobrze mi w blondzie.

JADE "That's Showbiz Baby!" - 9/10

