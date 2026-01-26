Do kolejnej edycji Open'er Festivalu pozostało jeszcze kilka miesięcy, a emocje wśród miłośników jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce tylko rosną. Organizatorzy właśnie ogłosili nowych artystów, którzy dołączyli do line-upu tegorocznej imprezy. Wśród nich znalazły się zarówno największe nazwiska muzyki elektronicznej, rapowej, jak i indie rocka. Kogo zobaczymy w lipcu na festiwalu?

Kto wystąpi na Open'erze 2026? Organizatorzy właśnie ogłosili nowych artystów!

Do gwiazd, które latem wystąpią w Gdyni, dołączył Martin Garrix. Już ponad dekadę temu, gdy jego kawałek "Animals" stał się globalnym hitem, artysta okrzyknięty został ikoną EDM-u. W kolejnych latach kariery udowodnił, że faktycznie zasługuje na to miano. Ma na swoim koncie występy na festiwalach takich jak Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza czy Sziget oraz współpracę z gwiazdami pokroju Duy Lipy, Bono i The Edge czy Macklemore'a. W ciągu ostatniej dekady aż pięciokrotnie zdobywał szczyt rankingu Top 100 DJs według DJ Mag. Muzyk wystąpi na głównej scenie Open'era 3 lipca!

Kolejną gwiazdą, dołączającą do line-upu, jest Matt Berninger, znany szerszej publiczności jako wokalista i autor tekstów zespołu The National, z którym kilkukrotnie zdobywał nagrodę Grammy. Dodatkowo w swojej karierze nagrał album w duecie EL VY z Brentem Knopfem, a także dwie solowe płyty. Ostatnia z nich - "Get Sunk" - ukazała się w połowie 2025 r. i to kawałki z niej artysta zaprezentuje uczestnikom Open'era 1 lipca na Tent Stage.

Wśród nowych ogłoszeń znalazło się także miejsce dla Kneecap - buntowniczego tria z zachodniego Belfastu. Muzycy stworzyli własny gatunek irlandzkiego punk rapu, łącząc język irlandzki i angielski z elektryzującą energią. Od kilku lat zapełniają festiwalowe namioty po brzegi, gromadzą coraz większą rzeszę fanów, jednocześnie będąc coraz bardziej potępianymi przez polityków. Władze niektórych krajów, takich jak Węgry, nawet zakazały im wstępu! "Dzięki bezczelnym, złożonym i potężnym tekstom Móglaí Bap, Mo Chara i DJ Provaí oddają ducha czasów politycznych wstrząsów, młodzieńczego buntu, frustracji oraz odnowionej potrzeby zabawy i imprezowania" - czytamy w komunikacie Open'era. Ich występu uczestnicy mogą spodziewać się 1 lipca na Tent Stage!

Na tegorocznej edycji festiwalu pojawi się także LP - jedna z najbardziej wyrazistych muzycznych osobowości ostatnich lat. Amerykańska artystka słynie z oryginalnego i mocnego wokalu oraz tekstów przepełnionych emocjami. Jej hity takie jak "Lost On You" czy "Girls Go Wild" zdobywały szczyty list przebojów. Wydała do tej pory siedem albumów studyjnych, z których ostatni, "Love Lines", ukazał się w 2023 r. Muzyka LP zgromadziła ponad trzy miliardy streamów na świecie, a już 4 lipca uczestnicy Open'era będą mogli usłyszeć ją na żywo na Tent Stage.

Organizatorzy Open'er Festivalu zapowiedzieli także występ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U - japońskiego DJ-a, który "spaja rolę opowiadacza, strażnika tanecznej tradycji i performera o niemal szamańskiej energii". Przełomem w jego karierze był występ na imprezie DJ-a Nobu "Future Terror" w 2014 r. Osiem lat później zdobył międzynarodowe uznanie albumem "Midnight Is Comin'". Posiadacze biletów na Open'era 2026 mogą już szykować się na jego hipnotyzujący set 3 lipca na Alter Stage!

Fani zachwycili się nowymi ogłoszeniami Open'era

Fani Open'er Festivalu zachwyceni są nowymi ogłoszeniami. Na Instagramie imprezy pojawiły się setki komentarzy, w których potencjalni uczestnicy imprezy wyjawili, że już nie mogą doczekać się zapowiedzianych koncertów. "Najlepsze ogłoszenie dziś!!", "Chyba żartujecie, że Tent! Na Maina z nimi!", "O jaaaa cię, ale super!" - piszą miłośnicy Kneecap. "Sobota wymiata!", "Ostatnia jej wizyta była potężna", "Moja miłość", "No i trzeba będzie jechać" - wtórują im słuchacze LP.

"Jezu przeginacie, to jest zbyt mocne!", "To są piękne informacje", "Nie wierzę! Dla takich ogłoszeń żyję", "Piękne ogłoszenia", "Powiedzieć, że przyłożyliście się w tym roku aż nadto, to jakby nie powiedzieć nic. Serio, szykuje się przepiękne lato" - piszą internauci zachwyceni całym line-upem.

Kiedy i gdzie odbędzie się Open'er Festival 2026? Wciąż można kupić bilety!

Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1 - 4 lipca w Gdyni, tradycyjnie na terenie Lotniska Kosakowo. Różnorodność line-upu, w którym znajdziemy zarówno gwiazdy rocka, alternatywy, post-punka czy popu, zapowiada, że impreza będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych przyszłego lata.

Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się m.in. The Cure, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress, Jade, Ethel Cain, IDLES, Clipse, Tomora, Sofi Tukker, Reneé Rapp i Audrey Nuna.

Pierwsza pula biletów, trafiła do sprzedaży 8 października i zniknęła w mgnieniu oka. Aktualnie można zakupić regularne wejściówki w cenie 1149 zł, karnet weekendowy za 849 zł lub bilet jednodniowy za 549 zł.

