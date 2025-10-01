Do kolejnej edycji Open'er Festivalu pozostało jeszcze kilka miesięcy, lecz organizatorzy już spieszą z pierwszym ogłoszeniem. "The Cure headlinerem Open'era 2026!" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Brytyjska grupa powróci do Polski po kilku latach i z pewnością da niezapomniane show.

Zespół The Cure został pierwszym headlinerem Open'er Festivalu 2026

"Absolutna ikona! Top brytyjskiego rocka i alternatywy ostatnich kilku dekad - 14 albumów, w tym ubiegłoroczny, genialny 'Songs Of A Lost World', uznany przez krytyków za jedną z 3 najlepszych płyt 2024. W piątek, 3 lipca The Cure zawładnie Orange Main Stage! Radość i duma!" - piszą organizatorzy w ogłoszeniu.

The Cure ostatni raz odwiedzili Polskę w październiku 2022 r. - wystąpili wówczas w krakowskiej Tauron Arenie oraz łódzkiej Atlas Arenie w ramach europejskiej części trasy "Shows of a Lost World Tour". Nie była to pierwsza wizyta brytyjskich muzyków w naszym kraju - kilka lat wcześniej mieli okazję zagrać m.in. na warszawskim Torwarze czy katowickim Spodku.

Fani tłumnie komentują ogłoszenie Open'era. "Będę płakać"

Wierni fani Open'er Festivalu, którzy co roku na początku lipca zjeżdżają do Gdyni, od pewnego czasu domagali się ogłoszeń od organizatorów imprezy. Ich błagania wreszcie zostały wysłuchane. Potencjalni uczestnicy imprezy tłumnie skomentowali zapowiedź w mediach społecznościowych - wielu z nich wyraziło ogromną ekscytację i radość z ogłoszenia The Cure.

"Mamy to!!", "Nigdy szybciej nie kliknąłem w powiadomienia", "AAAA, cudownie", "Zero zaskoczenia, ale wspaniale", "Wow, super wiadomość!", "Będę w pierwszym rzędzie", "Będę płakać", "Nie mogło być innego wyboru" - czytamy na Instagramie.

W sieci pojawiły się jednak także głosy osób, które liczyły na zupełnie inne ogłoszenie. Na headlinerów typowano różnych artystów, lecz jeszcze nic nie jest stracone. Impreza trwa cztery dni, a każdy z fanów może wciąż oczekiwać obecności swojego idola w line-upie. "Mieli być Piloci...", "Teraz proszę My Chemical Romance i The Strokes", "Sabrina pls", "Następny headliner - Chappell Roan", "Ok, dajcie Katseye" - piszą użytkownicy Instagrama.

Kiedy i gdzie odbędzie się Open'er Festival 2026? Bilety trafią do sprzedaży za kilka dni!

Wiadomo już, że Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca, a sceny tradycyjnie rozstawione zostaną na terenie Lotniska Kosakowo-Gdynia.

Choć do imprezy pozostało jeszcze dziewięć miesięcy, a na razie znany jest tylko jeden headliner, już za kilka dni fani będą mogli kupić wejściówki na wydarzenie. Pierwsza, a jednocześnie najtańsza, pula biletów na Open'er Festival 2026 trafi do oficjalnej sprzedaży 8 października o godzinie 12:00. Early Bird Tickets dostępne będą na stronie www.opener.pl.

Organizatorzy festiwalu zaplanowali także specjalną przedsprzedaż dla największych fanów imprezy. Limitowana pula FanTix dostępna będzie 7 października od godziny 12:00, aż do końca dnia lub wyczerpania zasobów. Warunkiem uczestnictwa w przedsprzedaży jest zapisanie się do newslettera Open'era i Alter Artu.

