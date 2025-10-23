W pierwszym rzucie czwartkowych ogłoszeń pojawili się Nick Cave & The Bad Seeds (w roli headlinera 2 lipca), Teddy Swims (pierwszy koncert w Polsce da 4 lipca na głównej scenie) i Ethel Cain (3 lipca, Tent Stage).

Okazało się, że to nie koniec atrakcji przygotowanych przez organizatorów Open'er Festivalu.

Open'er Festival 2026 - Calvin Harris i David Byrne kolejnymi gwiazdami

"Jeden z największych i najbardziej wpływowych artystów w świecie muzyki elektronicznej i pop. Nadchodzi mega show na Orange Main Stage" - czytamy w zapowiedzi.

Okazało się, że kolejnym headlinerem 2 lipca został Calvin Harris, pochodzący ze Szkocji DJ i producent, mający na koncie wspólne przeboje z takimi gwiazdami popu, jak m.in. Rihanna, Florence Welch, Ellie Goulding, Katy Perry, Pharrell Williams, Dua Lipa, Sam Smith czy Kelis.

Jeszcze większy entuzjazm wywołało ogłoszenie Davida Byrne'a, który wystąpi 1 lipca na Tent Stage.

"Absolutna legenda! Grammy, Oscar, Złoty Glob, Tony Award, Rock and Roll Hall of Fame - wszystko to ma już na koncie, ale najbardziej spektakularne są jego nieskończone pokłady kreatywności, którymi dzieli się z nami od lat. David Byrne powraca na Open'era po ośmiu latach od nieprawdopodobnego i genialnego koncertu, który zapisał się na stałe w historii festiwalu. Kto był, ten wie!" - zapraszają organizatorzy.

Pierwszym headlinerem 1 lipca będzie z kolei brytyjskie trio The xx.

"Romy, Oliver, Jamie - absolutnie wyjątkowi artyści, których 3 doskonałe albumy dały im status jednego z najważniejszych zespołów indie XXI wieku. Zaplanowali sobie przerwę, ale kiedy nadszedł czas - wchodzą na scenę w pełnym blasku!" - ogłaszają twórcy Open'era.

W komentarzach fani nie kryją zachwytów.

"Wy mnie chcecie o atak serca przyprawić. Mamy taki sztos, jakiego nie było od lat. Pierwszy raz od 15 lat kupuje karnet", "najwspanialsza informacja, która dzisiaj ujrzała światło dzienne", "no teraz to mi zaimponowaliście" - czytamy.

Kiedy odbędzie się Open'er Festival 2026?

Open'er Festival 2026 planowany jest na 1-4 lipca. Sceny tradycyjnie pojawią się na terenie Lotniska Kosakowo-Gdynia.

Wcześniej ujawniono, że headlinerem głównej sceny 3 lipca będzie grupa The Cure. Pierwsza pula biletów, która jednocześnie była najtańszą, trafiła do sprzedaży 8 października i całkowicie się wyprzedała. Teraz zakupić możemy regularne wejściówki w cenie 1149 zł.

Jacko Brango zdradza szczegóły swojego debiutanckiego krążka "ZA DUŻO GITAR" Wiktor Fejkiel INTERIA.PL