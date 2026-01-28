Wielkimi krokami zbliża się gala Bestsellerów Empiku - popkulturowych nagród, rozdawanych przez znaną firmę, wyłącznie na podstawie sprzedaży i popularności. Nie ma specjalnego głosowania, a wybór zwycięzców następuje poprzez codzienne zakupy odbiorców. Nagrody co roku trafiają do twórców najpopularniejszych premier książkowych, produkcji audio, filmów, a także albumów muzycznych.

Bestsellery Empiku 2025: czego najchętniej słuchali Polacy?

Rozdanie nagród obejmie kategorię Pop&rock, do której nominowane zostały zarówno polskie, jak i zagraniczne albumy. W zestawieniu ponownie pojawia się sanah, która jest rekordzistką plebiscytu i z każdym kolejnym krążkiem, nieprzerwanie walczy o miano Bestsellera. W ubiegłym roku udało jej się odnieść zwycięstwo z krążkiem "Kaprysy". Tym razem jej album "Dwoje ludzieńków" był niezwykle chętnie kupowanym przez klientów Empika.

We wspomnianej kategorii nominowani są również: Kaśka Sochacka w duecie z Dawidem Podsiadło - za "tylko haj", Artur Rojek również w duecie z Dawidem - za album koncertowy "Zorza 2025" z nowymi aranżacjami piosenek Myslovitz, grupa Friendz, a także Lisa, znana szerszej publiczności jako członkini Blackpink. Jej nominacja udowadnia, że K-pop na dobre wkradł się do mainstreamu, a Polacy coraz chętniej słuchają tego gatunku.

Bestsellery Empiku 2025: która płyta hip-hopowa była najlepsza?

W kategorii Rap&hip-hop powalczą z kolei wyłącznie polscy artyści. To kolejny dowód na ich bezkonkurencyjną pozycję na rodzimym rynku. Wśród kandydatów na miano zwycięzcy znaleźli się: Pezet z płytą "Muzyka popularna", Sobel z "Napisz jak będziesz", Opał i Gibbs z "Połączenia 2", White 2115 z "Rockst4R" oraz Avi z "WPR". W zeszłym roku w tej kategorii triumfował KęKę.

Kto zostanie Artystą Muzycznym Roku? Niedługo ruszy specjalne głosowanie

Podczas zbliżającej się gali Empiku zostaną ogłoszeni także Pisarz Roku oraz Artysta Muzyczny Roku. Nominowano twórców, których książki oraz płyty sprzedawały się w 2025 r. najlepiej. W związku z tym o muzyczną nagrodę powalczą: Lady Pank, Dawid Podsiadło (będący ubiegłorocznym zwycięzcą w tej kategorii), PRO8L3M, sanah i Kaśka Sochacka.

W przypadku Artysty Muzycznego Roku decyzja ostateczna należała będzie do fanów, którzy mogą wybrać na swojego faworyta. 16 lutego w aplikacji Empik ruszy specjalne głosowanie.

Zwycięzcy wszystkich kategorii wyłonieni zostaną 24 lutego 2026 r. podczas uroczystej gali Bestsellerów Empiku transmitowanej na antenie TVN od godziny 20:15.

„The Voice Senior”: Majka Jeżowska opowiedziała o synu TVP