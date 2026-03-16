Tom Jones wyrusza w europejską część trasy koncertowej "Come Gather Round Tour", która odbędzie się w lipcu i sierpniu 2026 r. Latem legendarny gwiazdor odwiedzi m.in. Niemcy, Austrię, Holandię, Włochy czy Hiszpanię. Ma także zaplanowane koncerty w swojej ojczyźnie - Wielkiej Brytanii.

Tom Jones wystąpi w Polsce! Kiedy i gdzie zagra autor hitu "Sex Bomb"?

W harmonogramie tournee znalazło się miejsce również dla Polski! Już 23 lipca piosenkarz zaśpiewa swoje wielkie hity w magicznej scenerii Opery Leśnej w Sopocie. Show będzie wielkim powrotem Toma Jonesa do naszego kraju po 12 latach od ostatniej wizyty. W 2014 r. artysta miał okazję zawitać do Warszawy i wystąpić w Sali Kongresowej. Wydarzenie zostało wówczas jednak przerwane, z powodu awarii zasilania i nagłośnienia.

Bilety na koncert gwiazdora lat 60. w Polsce, organizowany przez Live Nation Polska, trafią do przedsprzedaży już w środę, 18 marca, o godzinie 12:00. Wówczas wejściówki będą mogli zakupić posiadacze karty Mastercard. Dzień później, o tej samej porze, to klienci Ticketmaster wejdą w posiadanie biletów. Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 20 marca, o godzinie 12:00 na stronie Live Nation.

Kim jest Tom Jones? Gwiazdor lat 60. ma na swoim koncie wiele sukcesów

Tom Jones to jeden z najsłynniejszych walijskich piosenkarzy. Jego kariera trwa już ponad sześć dekad, a w jej trakcie muzyk sprzedał ponad 100 milionów płyt, urzekł publiczność ponadczasowymi przebojami, swoim talentem wokalnym i charyzmą, a także został odznaczony wieloma statuetkami BRIT Awards, nagrodą Hitmaker Award przyznawaną przez amerykańską Songwriters Hall of Fame czy tytułem szlacheckim nadanym przez królową Elżbietę II.

Do największych przebojów w karierze artysty należą "It's Not Unusual", "What's New Pussycat?", "Delilah" i "Green, Green Grass of Home", wydane w drugiej połowie lat 60. Obecnie piosenkarz kojarzony jest w szczególności z hitem "Sex Bomb", powstałym w 1999 r. Jednak to najnowsze albumy legendy, wyprodukowane przez Ethana Johnsa, zbierają od krytyków jedne z najbardziej pozytywnych recenzji w historii - mowa tu o "Surrounded By Time", "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" oraz "Praise & Blame". Muzyczni eksperci chwalą zarówno nagrywany w ostatnich latach materiał 85-latka, jak i jego występy live.

Legendarny Tom Jones niedługo skończy 86 lat. Jak udaje mu się utrzymać sceniczną formę?

Choć w czerwcu tego roku Tom Jones skończy 86 lat, wciąż jest doskonałej formie. Jak przyznaje, dba o to, aby nieustannie móc dzielić się z fanami niezwykłą energią. Regularnie praktykuje zwis do góry nogami na specjalnym stelażu, aby wspomagać swój kręgosłup i krążenie. Po operacjach wymiany stawów biodrowych (które miały miejsce w 2017 i 2022 r.) stale ćwiczy z trenerem personalnym. Boks i stretching to pozycje obowiązkowe na liście treningowej artysty.

Tom Jones pobił niedawno rekord brytyjskiej listy przebojów!

Dyskografię Jonesa zamyka na ten moment krążek "Surrounded By Time", oddany w ręce fanów w 2021 r. Premiera tego albumu sprawiła, że gwiazdor stał się najstarszym mężczyzną w historii, który zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów z nowym, autorskim materiałem. Miał wtedy 80 lat i 10 miesięcy, a pobił rekord ustalony wcześniej przez legendarnego Boba Dylana.

Oprócz corocznych tras koncertowych i wydawania nowej muzyki, Jones pozostaje aktywny w branży jako trener w programie "The Voice UK". Niedawno wydał także autobiografię "Over The Top And Back", która stała się bestsellerem.

