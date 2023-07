Założony w 1980 roku, zespół, na czele z Dave'em Gahanem i Martinem Gore, stał się ikoną muzyki elektronicznej i alternatywnego rocka. Po nagraniu czternastu płyt, w 2020 roku Depeche Mode wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame. W marcu 2023 roku premiera miała ich ostatnia płyta "Memento Mori", album inspirowany śmiercią jednego z członków, Andy'ego Fletchera. W ramach trasy "Memento Mori World Tour 2023", zespół zagra dwa koncerty w Polsce.

Znaczenie nazwy "Depeche Mode"

Zainspirowana przez Martina Gore'a, nazwa Depeche Mode ma swoje korzenie w języku francuskim, zainteresowania tym krajem i kulturą młodzieżową. "Depeche" może oznaczać "szybkość" lub "pospiesznie", natomiast "mode" oznacza "moda" lub "styl". Tandem tych słów można interpretować jako dynamiczny i szybki styl życia, który był związany z kulturą młodzieżową i modą

Wielu interpretuje nazwę zespołu jako ironiczny komentarz do szybkiego tempa życia, w którym trendy i konsumpcjonizm stają się dominującymi wartościami. Inni uważają, że nazwa odnosi się do chęci eksploracji i odkrywania nowych modowych trendów i stylów w świecie muzyki. Bez względu na interpretację, nazwa grupy nosi w sobie tajemniczy i prowokacyjny charakter, który oddaje artystyczną estetykę zespołu.

Lata 80. i dziedzictwo synth-popu

W początkowych latach swojej kariery, Depeche Mode odegrało kluczową rolę w kształtowaniu synth-popu. Ten gatunek charakteryzuje się szerokim wykorzystaniem syntezatorów, automatów perkusyjnych oraz rozmaitych efektów elektronicznych. Debiutancki album zespołu z 1981 roku, "Speak & Spell", pełen był energetycznych i jednocześnie ujmujących utworów.

Jednym z największych przebojów był utwór "Just Can't Get Enough". Ten z miejsca stał się ikoniczną kompozycją zespołu. Lekkość oraz radosne brzmienie sprawiło, że muzyka grupy trafiła do szerokiej publiczności. Komercyjny sukces nie sprawił jednak, że grupa ograniczyła się tylko do łatwych i tanecznych utworów. Drugi album, "A Broken Frame", eksploruje mroczne tematy, co stanie się charakterystycznym elementem twórczości.

Kolejne albumy to całkowita ewolucja brzmienia. Muzycy zaczynają wprowadzać elementy industrialne, eksperymentować z nowymi dźwiękami i miksować je z melodyjnymi refrenami. Na płycie "Construction Time Again" artyści w specyficzny sposób nagrywali dźwięki - od odgłosów tłuczenia szyby samochodu, przez tarkę, aż po lokomotywę. Wszystko to "przepuszczone" przez syntezatory i samplery.

Muzyczna dojrzałość i społeczne komentarze

Lata 80. to dla Depeche Mode okres intensywnych przemian, w którym nie stronią od angażujących społecznie tematów. Można to zaobserwować na przykład w utworach "Everything Counts" czy "People Are People". Stanowią one otwartą krytykę konsumpcjonizmu, materializmu, rozmywania wartości i poczucia zagubienia w społeczeństwie pełnym przemocy i nienawiści.

Eksperymentalny charakter muzyki pogłębia się wraz z wydaniem albumów "Black Celebration" oraz "Music for the Masses". Obie płyty to mroczne teksty i głęboka refleksja. Pod tekstem "Make decisions without your television" w utworze "Stripped" nadal może podpisać się dziś niejeden słuchacz. Jednocześnie hymnem dla fanów Depeche Mode staje się utwór "Never Let Me Down Again".

Wideo Depeche Mode - Where's the Revolution (Audio)

Szczytowe osiągnięcie to album "Violator". W tym perfekcyjnie wybrzmiewają rockowe dźwięki zbalansowane z elektronicznymi. Oczywiście za największy przebój Depeche Mode uznawany jest "Enjoy the Silence". Kultowy i nawiązujący do Małego Księcia teledysk również wpłynął na popularność. Niemniej "Violator" to także nieśmiertelne "Personal Jesus" czy "Policy of Truth".

Kolejna ewolucja to sięgnięcie po bluesowe brzmienia. Zmiany nastąpiły w kolejnej znakomitej płycie "Song of Faith and Devotion". Najbardziej znany i przebojowy przykład to utwór "I Feel You". Nie brakuje jednak głosów krytyków, że w utworze jest więcej Nirvany, niż starego Depeche Mode. Przypominający twórczość zespołu z lat 80. to dopiero "It’s No Good" z albumu "Ultra" z 1997 roku. Dla wielu fanów to jednocześnie ostatni ważny album w historii Depeche Mode, a kolejna dyskografia to już sztuka dla sztuki.

Łamanie stereotypów i odkrywanie nowych brzmień

W XXI wieku formacja wydaje łącznie sześć albumów, w których kontynuuje badanie nowych muzycznych obszarów. "Playing the Angel" przynosi dźwięki charakterystycznej gitary Martina Gore'a oraz elektroniczne aranżacje. "Sound of the Universe" podkreśla z kolei analogowe syntezatory i dźwięki z przetworzonych gitar, urozmaicone subtelną nutą bluesa.

Kolejne albumy to kontynuowanie wybranego kierunku. Analogowo-bluesowy klimat czuć w "Delta Machine" ale także w "Spirit", gdzie w tym ostatnim ponownie wyraźnie zaakcentowano gitary. W marcu 2023 roku grupa wydaje nowy, studyjny album "Memento Mori". Pierwszy wydany bez Andrew Fletchera. Promuje go utwór "Ghosts Again" - muzyczna synteza czterech dekad istnienia Depeche Mode.

Depeche Mode przez lata był pionierem w eksplorowaniu nowych brzmień. Odważne eksperymenty z industrialnymi dźwiękami, dark wave czy rockiem alternatywnym przyczyniły się do niezwykłego rozwoju muzyki elektronicznej. Łączenie tradycyjnych instrumentów jak gitara czy perkusja z syntezatorami otworzyło nowe możliwości twórcze. Grupa nie tylko tworzyła unikalne kompozycje, ale także poruszała tematy społeczne, emocjonalne i duchowe, przekraczając banały popu.

Depeche Mode koncert w Polsce

Depeche Mode w 2023 roku wystąpi w Polsce aż cztery razy. Pierwsze dwa koncerty odbędą się 2 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie oraz 4 sierpnia w TAURON Arenie Kraków. Dobrych wiadomości dla fanów nie brakuje - zespół zagra jeszcze dwa koncerty: 27 i 29 lutego 2024 roku w Atlas Arena w Łodzi.







