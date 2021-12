"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

W programie pojawiają się pytania z różnych dziedzin, także dotyczące muzyki. Takie właśnie pytanie usłyszał uczestnik ostatniego odcinka show, Pan Emil. Hubert Urbański zadał pytanie dotyczące zespołu Depeche Mode.

Pytanie brzmiało:



Z jakiego miasta depesz wysłał depeszę, jeśli jest to miejsce, w którym założono jego ulubiony zespół?



A. Z Leicester

B. Z Basildonu

C. Z Londynu

D. Z Exeter

Zawodnik nie wiedział, jaka jest poprawna odpowiedź, więc skorzystał z telefonu do przyjaciela. Jego przyjaciel Paweł strzelał, że prawdopodobnie może chodzić o odpowiedź A., czyli Leicester, ale podkreślił, że nie jest pewny. Pan Emil postanowił więc zrezygnować i zachować 125 tysięcy zł.

Dobrze, że Pan Emil nie ryzykował, bo zespół Depeche Mode powstał w... Basildon, tak więc poprawna była odpowiedź B.



Depeche Mode, jeden z najbardziej wpływowych zespołów wszech czasów. Sprzedali 100 milionów płyt, a ich koncerty zobaczyło ponad 30 milionów fanów na całym świecie. Przez blisko cztery dekady ich czternaście albumów studyjnych (w tym ostatnie dzieło zatytułowane "Spirit" z 2017 roku) dotarło do najwyższych miejsc na listach przebojów w ponad 20 krajach, w tym oczywiście w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.



Zespół powstał w 1980 roku w Basildon, w Essex. Martin Gore, Dave Gahan oraz Andy Fletcher stworzyli przejmujące, elektroniczne brzmienie, które okazało się inspiracją dla niezliczonej liczby artystów w całym spektrum gatunków, począwszy od alternatywy poprzez indie i elektronikę, aż po heavy metal.

"Milionerzy" to jeden z popularniejszych programów telewizyjnych, który z przerwami jest emitowany od 1999 roku. Prowadzącym niezmiennie jest Hubert Urbański.

