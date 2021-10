Dave Gahan (Depeche Mode) z nową wersją kultowego przeboju. Posłuchaj "The Dark End Of The Street"

Frontman i wokalista zespołu Depeche Mode na początku tego miesiąca zapowiedział wydanie albumu nagranego we współpracy z zespołem Soulsavers. 8 października w sieci pojawił się pierwszy utwór z nadchodzącej płyty - "Metal Heart" Cata Powera. Kolejny to bluesowo-soulowy klasyk "The Dark End Of The Street".

Piosenka ta została napisana przez Chipsa Momana i Dana Penna w 1966 roku. Najpierw wykonał ją James Carr, później m.in.: Aretha Franklin, Dolly Parton, Elvis Costello i Frank Black.

Piosenka "The Dark End Of The Street" znajdzie się na płycie "Imposter", która ukaże się 12 listopada. Na albumie będą też covery piosenek zaśpiewanych wcześniej m.in. przez Boba Dylana, PJ Harvey, Cata Powera czy Marka Lanegana. Album został nagrany i wyprodukowany przez Gahana i Richa Machina z Soulsavers w listopadzie 2019 roku - w kalifornijskim studiu Shangri-La.

Clip Dave Gahan Metal Heart - & Soulsavers

Lider Depeche Mode we wcześniejszych wywiadach mówił, że wybierając utwory na płytę, kierował się zawartą w piosenkach "mądrością i długowiecznością". Zaprezentowany właśnie utwór "The Dark End Of The Street" traktuje o miłości ukrywanej w cieniu.