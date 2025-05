Estoński reprezentant na scenie pojawił się w towarzystwie swoich dwóch ochroniarzy i czym prędzej przeszedł do swojego komicznego tańca. W tle zobaczyć mogliśmy m.in. samolot wywijający skrzydłami jak ptak oraz "szaloną fankę", która wtargnęła na scenę, by zatańczyć z Tommym (był to oczywiście element występu). Nie zabrakło także polskiego tancerza - Kajtka Januszkiewicza. "Espresso Macchiato" po raz kolejny wywołało skrajne emocje i ogromny wiwat publiczności.