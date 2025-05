Izrael wygwizdany w finale Eurowizji. Ponownie wyciszono reakcję publiczności

Yuval Raphael pojawiła się na scenie w skromnej, czarnej sukience, śpiewając piosenkę "New Day Will Rise" opowiadającą o traumatycznej historii piosenkarki. Z czasem zaczęła piąć się w górę po schodach obwieszonych kryształkami, a jej występ zwieńczono imponującymi fajerwerkami. Mimo prób przykrycia gwizdów, ze strony publiczności ponownie można było słychać skandowanie. Wielu widzów otwarcie sprzeciwia się udziałowi Izraela w konkursie ze względu polaryzującą sytuację na wschodzie.

Artystka jeszcze przed preselekcjami zapowiadała, że jeśli uda jej się reprezentować Izrael, ma zamiar opowiadać wszystkim o swojej przerażającej historii i tłumaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. Naturalnie, wzbudziło to wiele kontrowersji, a jej postać w konkursie wzbudza bardzo skrajne reakcje.

O czym opowiada "New Day Will Rise"?

Utwór "New Day Will Rise" wykonywany po angielsku, francusku i hebrajsku opowiada o pokonywaniu trudności i bólu oraz ogromnego znaczenia miłości i wspólnoty w tym procesie. W piosence znajdziemy także cytat biblijnej Pieśni nad Pieśniami: "Wiele wód nie zdoła ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki". Jak mówiła sama Yuval, kompozycja jest hołdem dla osób, które straciły życie we wspomnianym ataku.