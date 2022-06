Depeche Mode: Podano przyczynę śmierci Andy'ego Fletchera

Andy Fletcher zmarł 26 maja w wieku 60 lat. O śmierci muzyka poinformował na Facebooku zespół Depeche Mode (posłuchaj!), z którym występował od 40 lat.

"Zszokowani i przepełnieni smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Andy'ego 'Fletcha' Fletchera. Andy miał serce ze szczerego złota i zawsze był przy nas, gdy potrzebowaliśmy wsparcia, miłej rozmowy uśmiechu albo dobrej rady" - można było przeczytać w oświadczeniu.

Andy Fletcher (Depeche Mode) nie żyje 1 / 9 Andy Fletcher w Berlinie podczas nagrywania płyty "Some Great Reward" w 1984 r. Źródło: Getty Images Autor: Michael Putland udostępnij

O skromnej ceremonii pogrzebowej jako pierwszy poinformował facebookowy fanklub grupy - Ultra Depeche Mode. Uroczystość odbyła się z udziałem rodziny, przyjaciół i kolegów z zespołu. Trumna artysty była ozdobiona kwiatami. Jedną z uczestniczek była aktorka i wokalistka Patsy Kensit, była żona m.in. Jima Kerra z Simple Minds i Liama Gallaghera z Oasis.

Depeche Mode - przyczyna śmierci Andy'ego Fletchera

Pozostali muzycy Depeche Mode opublikowali właśnie najnowszy wpis w mediach społecznościowych, w którym przekazali m.in. informację o przyczynie śmierci Andy'ego Fletchera.

"Chcieliśmy poświęcić moment na to, by docenić ogrom miłości dla Andy'ego, który widzieliśmy od was przez ostatnie kilka tygodni. To było dla nas niesamowite móc zobaczyć wasze zdjęcia, móc przeczytać wasze wpisy i zobaczyć, jak bardzo ważny był Andy dla każdego z was" - czytamy.

Z wpisu dowiadujemy się, że kilka tygodni temu muzycy Depeche Mode otrzymali wyniki od lekarzy medycyny sądowej. Rodzina Andy'ego poprosiła przyjaciół muzyka, by teraz podzielili się nimi z fanami.

"Andy doznał rozwarstwienia aorty w domu 26 maja. Tak więc, mimo że było to zdecydowanie za wcześnie, odszedł naturalnie i bez przedłużającego się cierpienia" - przekazali Martin Gore i Dave Gahan.

Muzycy Depeche Mode ponownie podziękowali fanom za udzielone im wsparcie, a także najbliższym Andy'ego (muzyk zostawił żonę i dwójkę dzieci).

"Andy, będziemy za tobą tęsknić, ale na pewno nie zostaniesz zapomniany" - napisali na koniec.

Kim był Andy Fletcher?

Andy Fletcher był aktywny zawodowo od 1977 roku. Wtedy też założył ze szkolnym kolegą, Vince Clarkiem grupę No Romance. Trzy lata później poznał Martina Gore, który dołączył do zespołu - przemianowano je na trio Composition of Sound. Następnie dołączył do nich Dave Gahan, za którego sugestią przyjęli nazwę Depeche Mode. Pod koniec 1981 roku, krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Speak & Spell" Clarke opuścił kolegów.

Kolejna płyta była niemal w całości dziełem kompozytorskim Martina Gore. W 1982 roku dołączył do nich Alan Wilder - odtąd Depeche Mode działało jako kwartet aż do 1995 roku. Zespół oficjalnie występował później jako trio, a ich dyskografię zamyka album "Spirit" (sprawdź!) z 2017 roku.

Często zwracano uwagę na to, że Fletcher posiadał niezwykłą umiejętność łagodzenia sporów w zespole - był łącznikiem między Gahanem a Gorem.

W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą. W ciągu 40 lat kariery powracali do nas wielokrotnie, ostatnio w 2018 roku.