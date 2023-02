Po nagłej i niespodziewanej śmierci Andy'ego Fletchera (przyczyną było rozwarstwienie aorty) w maju 2022 r. dwaj pozostali muzycy Depeche Mode ( posłuchaj! ) długo nie publikowali nowych informacji. W październiku ogłosili wydanie nowego albumu, "Memento Mori", który będą promować trasą koncertową. Ukaże się on właśnie pod tym tytułem, który oznacza "Pamiętaj, że umrzesz". Jego koncepcja powstała jeszcze przed śmiercią Fletcha, wtedy też rozpoczęto pracę nad krążkiem.

"Fletch pokochałby ten album. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby podzielić się nim z Wami i zaprezentować go na żywo podczas koncertów w przyszłym roku" - komentował wokalista Dave Gahan .

Tydzień temu na stronie zespołu rozpoczęło się odliczanie. Fani byli pewni, że jego koniec, który ustalony był na 3 lutego, przyniesie nowy utwór zespołu. To się jednak nie wydarzyło. W mediach społecznościowych zespołu pojawiły się za to grafiki promujące nowy singel, jego tytuł i... kolejna data.

"'Ghosts Again', pierwszy singiel z kolejnego albumu Depeche Mode, pt. 'Memento Mori', ukaże się 9 lutego 2023 roku. Ustawcie swoje zegary" - zapowiada zespół.

Depeche Mode zapowiedzieli utwór "Ghost Again". Fani są wściekli!

Fani zespołu nie są tym faktem zachwyceni, o czym świadczą negatywne komentarze pod postem grupy.

"Dajcie spokój, cały ranek sprawdzałem Spotify!", "Dlaczego więc wszyscy sądzimy, że to miało wyjść dzisiaj? To wszystko dla kolejnej zapowiedzi? Naprawdę?", "Serio? Po co robić odliczanie? Nie jesteśmy już na to za starzy?", "Kto zrobił tę strategię komunikacyjną i marketingową?" - piszą oburzeni.

Miało pewnie wyjść świetnie, a wyszło jak wyszło. Oby 9 lutego wszyscy zainteresowani mogli już faktycznie posłuchać nowego utworu Gahana i spółki.

Depeche Mode w Polsce

Na razie nie są jeszcze znane dokładne szczegóły "Memento Mori". Wiadomo, że za produkcję odpowiadali pracujący z zespołem przy poprzedniej płycie "Spirit" (2017) James Ford (Simian Mobile Disco, The Last Shadow Puppets ) i Włoszka Marta Salogni.

W ramach promocji nowego materiału Depeche Mode dwukrotnie zagrają w Polsce, gdzie mają oddane i liczne grono fanów: 2 sierpnia w Warszawie (PGE Narodowy) i 4 sierpnia w Krakowie (Tauron Arena).