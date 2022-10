Po nagłej i niespodziewanej śmierci Andy'ego Fletchera (przyczyną było rozwarstwienie aorty) dwaj pozostali muzycy Depeche Mode ( posłuchaj! ) długo nie publikowali nowych informacji.

Od kilku dni zapowiadali jednak konferencję prasową, na której mieliśmy poznać plany na przyszłość zespołu. 4 października o 13 w Berlinie fragmentem nowego utworu i hasłem "Memento Mori" rozpoczęła się konferencja prasowa, na której Gahan i Gore poinformowali, że kończą nowy album.

Ukaże się on właśnie pod tym tytułem, który oznacza "Pamiętaj, że umrzesz". Jego koncepcja powstała jeszcze przed śmiercią Fletcha, wtedy też rozpoczęto pracę nad krążkiem.

Warto przypomnieć, że dotychczasowy dorobek płytowy zespołu zamyka "Spirit" z 2017 r. Wiadomo na pewno, że 11 listopada ukaże się "Playing The Angel | The 12" Singles", czyli kolejna odsłona projektu 12-calowych singli.

Depeche Mode wyda nowy album, "Memento Mori". Wyruszy w trasę koncertową. Koncert w Polsce. Warszawa 2023

Zespół zapowiedział także trasę koncertową - zagra dziesiątki koncertów w USA na wiosnę przyszłego roku. Później zawita do Europy - Depeche Mode wystąpi w Warszawie 2 sierpnia 2023 roku. Nieznane są jeszcze ceny biletów, wiadomo jednak, że koncert na PGE Narodowym zorganizuje Live Nation.

Bilety trafią do przedsprzedaży w środę, 5 października, a do sprzedaży ogólnej - w piątek, 7 października.

Kim był Andy Fletcher (Depeche Mode)?

Andy Fletcher był aktywny zawodowo od 1977 roku. Wtedy też założył ze szkolnym kolegą, Vince Clarkiem grupę No Romance. Trzy lata później poznał Martina Gore, który dołączył do zespołu - przemianowano je na trio Composition of Sound. Następnie dołączył do nich Dave Gahan, za którego sugestią przyjęli nazwę Depeche Mode. Pod koniec 1981 roku, krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Speak & Spell" Clarke opuścił kolegów.

Kolejna płyta była niemal w całości dziełem kompozytorskim Martina Gore. W 1982 roku dołączył do nich Alan Wilder - odtąd Depeche Mode działało jako kwartet aż do 1995 roku. Zespół oficjalnie występował później jako trio, a ich dyskografię zamyka album "Spirit" (sprawdź!) z 2017 roku.

Andy Fletcher: Moją rolą jest stać z tyłu

Często zwracano uwagę na to, że Fletcher posiadał niezwykłą umiejętność łagodzenia sporów w zespole - był łącznikiem między Gahanem a Gorem.

W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą. W ciągu 40 lat kariery powracali do nas wielokrotnie, ostatnio w 2018 roku.