Tłumy na Pol'and'Rock Festivalu. Zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie

"Festiwalowe pole zapełnia się kolorem - rosną całe miasteczka namiotowe i jest Was tu coraz więcej. Oznacza to również, że coraz więcej festiwalowiczów spaceruje po festiwalowych ścieżkach i drogach asfaltowych. W związku z tym przypominamy Wam, że zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz (z wyłączeniem służb organizatora) poruszania się rowerami, hulajnogami i innymi pojazdami. Zdajemy sobie sprawę, że pole jest ogromne i odległości spore, ale bardzo Was prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do obowiązujących reguł" - czytamy na facebookowym profilu Pol'and'Rock Festivalu.