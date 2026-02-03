32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają amerykańscy przedstawiciele cięższego grania: Godsmack i Vended, liderami tej drugiej grupy są synowie muzyków Slipknot.

Pol'and'Rock Festival 2026: Nothing More dołącza do składu

"Podwójna nominacja do Grammy w 2018 roku, TOP5 2025 Mainstream Rock (chart) magazynu Billboard, dwie złote płyty i 7 albumów studyjnych - to tylko kilka z wielu osiągnięć tego zespołu" - czytamy w najnowszym ogłoszeniu imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka.

Mowa o amerykańskiej grupie Nothing More rodem z San Antonio w Teksasie. Zespół w 2003 r. założyli wokalista Jonny Hawkins i gitarzysta Mark Vollelunga, do których szybko dołączył basista Daniel Oliver. Od 2015 r. skład uzupełnia perkusista Ben Anderson.

"W swojej twórczości przeplatają rock alternatywny i progresywny z elementami metalu. To wszystko w połączeniu z energetycznym wokalem sprawia, że zespół cieszy się uznaniem środowisk muzycznych na całym świecie. Znani są z intensywnych występów na żywo oraz głęboko emocjonalnych tekstów, poruszających tematy tożsamości, duchowości i walki z problemami psychicznymi, czym trafiają prosto w serca słuchaczy na całym świecie. Zespół słynie również z wyjątkowych konstrukcji z metalu, kabli, bębnów, sprężyn i platform, które towarzyszą ich występom na żywo. Jedną z najsłynniejszych jest 'Scorpion Tail' (red. "Ogon Skorpiona") - ogromna, ruchoma konstrukcja perkusyjna, która ściśle "współpracuje" z basistą, a wokalista gra na niej podczas występu" - czytamy.

Nothing More nagrywali z takimi wykonawcami, jak m.in. David Draiman (Disturbed), Eric Vanlerberghe (I Prevail), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Lacey Sturm (była wokalistka Flyleaf), Chris Daughtry (Daughtry) oraz Sabaton.

Jonny Hawkins (Nothing More) w akcji Anne-Marie Forker/Redferns Getty Images

Pol'and'Rock Festival 2026. "Chyba się popłaczę ze szczęścia"

"Dla fanów zespołów takich jak Linkin Park, Tool, Deftones czy Rage Against The Machine, koncert Nothing More na Pol'and'Rock Festival będzie jednym z tych, których nie można przegapić!" - zapraszają organizatorzy.

Nowe ogłoszenie od razu wywołało falę komentarzy wśród internautów. "To już jest sztosiwo. Muszę przyklasnąć", "Chyba się popłaczę ze szczęścia", "Mocno! Skoro to oglaszacie w lutym, to co dalej", "Ożesz!!! Szalejecie w tym roku, planujecie najlepszy line-up w historii?!", "I dorzucili do pieca", "Ten line up już jest lepszy niż w zeszłym roku" - to tylko niektóre wpisy na facebookowym profilu festiwalu.

Przypomnijmy, że w 2025 r. na dużej i małej scenie (zlokalizowanej w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych) wystąpiło ponad 40 wykonawców z Polski i zza granicy. Wśród nich m.in.: Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, Michał Bajor, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończył się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka.

Na Pol'and'Rock Festival nie ma wejściówek, wydarzenie - jak co roku - nie jest biletowane. Wszystkie koncerty i atrakcje są bezpłatne. Płacić trzeba za parking, ciepły prysznic i miejsce w strefach Rock Camp i Rock Camp Chill zorganizowanych na terenie festiwalu.

