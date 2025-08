Pol'and'Rock Festival 2025. Trzeci dzień: "Mamo, jest mi tu dobrze" [RELACJA]

Na dwóch scenach pojawili się, lub dopiero pojawią, m.in. Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończy występ Piotra Bukartyka.

Zaczął od nagranego 10 lat temu utworu poświęconego Pol'and'Rockowi (wtedy Przystankowi Woodstock), czyli "Mamo, jest mi tu dobrze". Później dostaliśmy "Darmowe przytulasy", podczas których - w ścianie miłości - jeden ze szczęśliwców oświadczył się, z powodzeniem, swojej dziewczynie. Nie zabrakło coveru "Dzieci" Elektrycznych Gitar, "Dzieciaka" czy "Baranka" Kultu. Najbardziej magiczny moment koncertu? Publiczność śpiewająca "Całym moim sercem kocham cię" z "Serca". Co by nie mówić o walorach wokalnych, to teksty Zenka każdy powinien sobie wziąć do serduszka. No i "Buraki" zaśpiewane w towarzystwie zaproszonych na scenę zespołów Hamulec i Stacja B. oraz Mery Spolsky. Ostatecznie na ikoniczny refren - "Mam na to wszystko wyje...ne" - dołączył nawet Jurek Owsiak.