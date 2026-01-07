Muzyczne aukcje na rzecz WOŚP. Ile trzeba zapłacić za specjalną gitarę?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

25 stycznia w całej Polsce odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sieci trwają już różnego rodzaju aukcje, z których pieniądze trafią na wybrany cel - tym razem na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Jakie muzyczne atrakcje można wylicytować?

Mężczyzna w czerwonej kurtce i czerwonych okularach spaceruje po zimowym mieście, w tle rozmyte budynki i śnieg.
Jurek Owsiak zaprasza na 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyAliaksandr ValodzinEast News

Hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej akcji jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. W 2025 r. dla onkologii i hematologii dziecięcej zebrano w sumie ponad 289 mln zł.

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda zł i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.

Muzyczne aukcje na rzecz WOŚP 2026

Tradycyjnie jedną z największych atrakcji muzycznych aukcji na rzecz WOŚP jest specjalna gitara namalowana przez Szymona Chwalisza. To właśnie on od 2011 r. maluje portrety gości Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanku Woodstock) na instrumenty - w sumie jego gitary przyniosły już kilkaset tysięcy zł.

Twórca po raz pierwszy zdecydował się umieścić na froncie remake swojego olejnego obrazu "Odkrywca", a na tył trafiły portrety muzyków Ich Troje (laureatów Złotego Bączka, czyli nagrody przyznawanej przez polandrockową publiczność), Mroza, Szymona Majewskiego, Waldemara Malickiego, Andrzeja Dragana i Przemka Szafrańskiego - razem z autografami. Cena za gitarę to 4750 zł (stan z 5 stycznia).

Ponad 4 tys. zł trzeba zapłacić też za plakat Kaśki Sochackiej z autografem. Atrakcją jest również wyjątkowy plakat promujący 32. edycję Montreux Jazz Festival, która odbyła się w dniach 3-18 lipca 1998 roku - poster został zaprojektowany oraz podpisany przez Phila Collinsa. Cała seria została wydana w raptem 700 egzemplarzach, ale muzyk podpisał się tylko na nielicznych plakatach.

WOŚP gra też klasycznie - można wylicytować mistrzowską klasę fortepianu z Piotrem Pawlakiem. Godzinna lekcja z ulubieńcem publiczności XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędzie się w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana w Warszawie.

Zdobądź suknię ślubną Wersow

Już ponad 20 osób rywalizuje o suknię ślubną Wersow (9800 zł). Weronika Sowa, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, znana także jako wokalistka, latem 2025 r. w Grecji wyszła za mąż za Karola "Friza" Wiśniewskiego. Para - występująca w składzie Ekipy - początkowo planowała prywatną ceremonię, z dala od kamer i mediów. Ostatecznie kulisy pokazali w dokumentalnym filmie "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", który trafił do kin na początku października 2025 r., a obecnie dostępny jest w streamingu na Prime Video.

Wersow na rzecz WOŚP przekazała jedną ze swoich sukni ślubnej, w której tańczyła pierwszy taniec i spędziła większość wesela. Główną suknię zdecydowała się zostawić dla swojej córki Mai.

"To nie tylko piękna kreacja, ale przede wszystkim pamiątka pełna wzruszeń i wspomnień, która teraz może pomóc nieść dobro. Chcę, aby ta niezwykła suknia miała jeszcze większą wartość - nie tylko sentymentalną, ale też społeczną" - mówi Wersow.

Elegancka kobieta w błyszczącej, jasnej sukni z odkrytymi ramionami oraz mężczyzna w kremowym garniturze i białej koszuli, stoją razem na tle bordowej ścianki z napisem, uśmiechnięci i trzymający się za ręce.
Wersow w wakacje 2025 r. wyszła za FrizaArtur ZawadzkiReporter

Na muzycznych aukcjach nie brak też wydawnictw od różnych wykonawców na różnych nośnikach (kaseta, CD, winyl), często z autografami i dodatkowymi atrakcjami. Kaseta "Księga Tajemnicza. Prolog" grupy Kaliber 44 z pierwszego wydania z 1996 r. (z uzyskanymi później autografami Joki i Abradaba) kosztuje już 715 zł. Z kolei ponad 600 zł wylicytowano za zestaw z podpisaną przez wszystkich muzyków najnowszą płytą zespołu Closterkeller - "Argento", w skład którego wchodzą również plakat z trasy koncertowej z autografami i pałeczka perkusisty z autografem Adama Najmana.

34. Finał WOŚP - kto zagra na koncercie na błoniach PGE Narodowego?

14:00 - Lanberry
14:40 - Łydka Grubasa
15:20 - IGO
16:00 - Nocny Kochanek
16:40 - LemON
17:20 - Lor
18:00 - Happysad
18:40 - Dżem
19:25 - Ich Troje
20:00 - Światełko do Nieba
20:15 - Myslovitz
20:50 - Hel'enine Oči
21:30 - Tabu.

Wyjątkowy Michał Wiśniewski. Kto pojawił się na polandrockowej gitarze?Michał BorońINTERIA.PL

