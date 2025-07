Omar Souleyman

Do teraz nie mam pewności, czy Omar Souleyman jest jakimś trollingiem. Wyobraźcie sobie muzyka, który wygląda jak arabski szejk, współpracuje z Four Tetem i Björk, wydaje w wytwórni Diplo, a w swojej twórczości - jako osoba pochodząca z Syrii - nawiązuje do bliskowschodniej muzyki dabke, łącząc ją ze współczesną elektroniką. To Omar Souleyman w całej okazałości.

Facet podczas swojego występu na OFF Festivalu 2011 sprawiał wrażenie, jakby był po prostu wodzirejem na weselu. Ale może dzięki temu wiedział doskonale, jak porwać tłum, oferując jednocześnie pełno muzycznych nawiązań do swoich korzeni.

Omar Souleyman Beata Zawrzel Reporter

The Mystery of the Bulgarian Voices

W relacji z OFF Festivalu 2018 uznałem koncert The Mystery of the Bulgarian Voices za… uroczy. Fakt faktem, że miałem okazję wybrać się na niego nieco późno, gdyż zbiegał się z oczekiwanym przeze mnie wówczas - i nie ukrywam, nieco rozczarowującym - Brian Jonestown Massacre.

A było warto zobaczyć te przebrane w tradycyjne bułgarskie stroje pieśniarki przewodzone przez dyrygentkę, które na papierze nijak zdają się pasować do formuły OFF Festivalu, a jednak… działały. To ostatecznie muzyka bardzo mistyczna, wymagająca ogromnej wrażliwości.

Como Mamas

Grupa pochodząca z miasteczka Como w Missisipi zwojowała OFF Festival w 2018 roku. Hołdujące amerykańskiej tradycji muzycznej artystki łączyły gospel, tradycyjny soul i blues z kaznodziejskimi przemowami o szacunku do tradycji, religii, urokach młodości, przywiązaniu do rodziny, czyli o wszystkim, co w życiu jest naprawdę ważne. Było to bardzo dalekie od tego, w którą stronę współcześnie podążają artyści z tych gatunków, ale jednocześnie jakże bliskie fanom tradycyjnych afroamerykańskich brzmień.

Gaye Su Akyol

Wiecie, czym jest anatolijski rock? To właśnie ten gatunek reprezentuje turecka wokalistka, Gaye Su Akyol. Artystka z chęcią łączy brzmienia rockowe z tradycyjną turecką muzyką, szczególnie słyszalną w podejściu do wokalu.

Wielokrotnie najbardziej odważne odkrycia muzyczne czekały fanów OFF Festivalu przy Scenie Eksperymentalnej i właśnie tam mogliśmy ją zobaczyć, kiedy w 2024 roku odwiedziła ze swoim zespołem Katowice, aby przedstawić swoją wizję muzyki gitarowej, doprawionej wyrazistą przyprawą z własnych korzeni.

OFF Festival 2025: Co czeka nas w tym roku?

Dla wszystkich szukających czegoś nietypowego na tegorocznym OFF Festivalu, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia, warto przyjrzeć się koncertowi Seuna Kutiego. Choć muzyk może pochwalić się posiadaniem na koncie współpracy z Carlosem Santaną, Damianem Marleyem oraz Lennym Kravitzem, to nadal stawia na korzenie przekazane w dziedzictwie. Seun Kuti to bowiem syn Fely Kutiego - twórcy afrobeatu, łączącego w sobie tradycyjną muzykę nigeryjską z jazzem i funkiem. Egypt 80 to natomiast nic innego jak zespół jego ojca, po którym Seun przejął schedę.

Wojciech Mazolewski na OFF Festival 2023: Mile wspominam przyjazdy tutaj Interia pl INTERIA.PL