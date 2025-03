Na festiwalu swoje showcase'y zaprezentują wytwórnie i agencje menedżerskie, tym razem będą to m.in.: Warner Music Poland, Niebieski Label, 33 Records czy Antena Krzyku. Do tego grona dołączył teraz również Kayax, z ramienia którego wystąpią Jadwiga Zarzycka , Karolina Prasał , Dezydery i Leon Krześniak .

Co ciekawe, na wydarzeniu - w ramach International Showcase - pojawią się również artyści z zagranicy. Do muzyków m.in. z Francji, Kanady, Hiszpanii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii dołączyli teraz przedstawiciele Węgier - Zsüd , Villő i Boebeck .

Na poznańskiej scenie wystąpią również artyści spod szyldu My Name is Poznań. "W ramach tego przeglądu wystąpi czterech artystów i artystek. Jeśli lubicie połączenie shoegaze’u, grunge’u i dream popu, wybierzcie się na koncert wesoło-smutnego tria Lulu Suicide" - piszą organizatorzy. Oprócz tej grupy do line-upu dołączyli również Kachus, LIEDTKE. oraz Domi/nika.