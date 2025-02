Emisji show "Must Be The Music" możemy się spodziewać już 7 marca 2025 roku. Widzowie kultowego formatu będą mogli śledzić poczynania świeżych talentów, do których może należeć nowy rok. Program poprowadzi nie tylko Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, ale i Patricia Kazadi. "Must Be The Music" zobaczymy w nieco odświeżonej formie, a w składzie jury zasiądą nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh.

Natalia Szroeder o fotelu jurorskim w "Must Be The Music". "To była niesamowita przygoda. Często się wzruszałam"

Natalia Szroeder opowiedziała o tym, czy wypracowała szczególną nić porozumienia z którymś z uczestników show "Must Be The Music". Wokalistka przyznała, że szybko zżywa się ludźmi, więc spotkanie z artystami było dla niej ważnym doświadczeniem. Artystka przypomniała również o swojej trasie koncertowej "Sama Na Planecie Tour" oraz najnowszym krążku "REM".

Miuosh o byciu jurorem w "Must Be The Music". "Na moje 'tak' trzeba zasłużyć"

Miuosh przyznał Interii Muzyce, jak się czuje z faktem, iż teraz to Polacy mają moc sprawczą, dzięki której będą oceniać uczestników show Polsatu. Zdradził, że zdecydowanie częściej naciskał czerwony przycisk, bo, jak stwierdził, na jego "tak" trzeba sobie zasłużyć. Raper odparł również zarzuty o byciu najostrzejszym jurorem "MBTM".

Kiedy widzowie zobaczą pierwsze przesłuchania w "Must Be The Music"? Usiądą przed telewizorami tuż przed godziną dwudziestą