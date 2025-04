Końcówka 2024 roku była smutnym czasem dla fanów grupy One Direction . Jesienią, 16 października 2024 roku, gazeta "La Nacion" potwierdziła, że Liam Payne , były członek popularnego boysbandu, został znaleziony martwy po upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Raport z sekcji zwłok wykazał, że gwiazdor zmarł na skutek licznych obrażeń, w tym krwawienia wewnętrznego i zewnętrznego, spowodowanego tragicznym upadkiem. Partnerka Payne'a zdradziła, jak radzi sobie po jego śmierci oraz jak brzmiały ostatnie słowa muzyka, które ten do niej skierował.

Kate Cassidy to internetowa twórczyni, TikTokerka, influencerka i vlogerka, a do niedawna - partnerka zmarłego Liama Payne'a. Celebrytka jest najbardziej znana z publikowania w mediach społecznościowych treści na temat stylu życia. Po tragedii, Kate długo nie pojawiała się w sieci, lecz z czasem powoli powracała do vlogowania. Trzy miesiące po śmierci muzyka zaczęła prezentować w internecie nowe treści, a zaczęła od umieszczenia na TikToku filmiku, w którym, jak sama nadmieniła, przeżywa "zwykły dzień". Ton materiału był stonowany, a nawet smutny.

"Pamiętam, jak siedziałam z nim i ciągle, ciągle mówiłam, jak bardzo go kocham. On się śmiał i przerywał mi, mówiąc: 'Kate, spóźnisz się na samolot, twój samochód jest na podjeździe'. Potem dodał: 'Zachowujesz się, jakbyś ostatni raz mnie widziała'. Po prostu się roześmiałam. Ale patrząc wstecz i wiedząc, że to był rzeczywiście ostatni raz, kiedy go widziałam, to jest to po prostu przerażające" - wyznała ze łzami w oczach Kate.