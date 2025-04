Przypomnijmy, że na początku lat 90. Debbie Rowe była asystentką w gabinecie dermatologicznym Arnolda Kleina , którego pacjentem był Michael Jackson (leczył tam bielactwo). To właśnie tam para zbliżyła się do siebie.

Król Popu był wówczas w dołku psychicznym po rozpadzie małżeństwa z Lisą Marią Presley , córką słynnego Elvisa Presleya . "Starałam się mu pomóc. Zapytałam go, co wywołuje u niego najgłębszy smutek. Odpowiedział mi, że jest przygnębiony, bo nigdy nie miał dzieci" - mówiła w 2013 r. Debbie Rowe, gdy zeznawała w sądzie podczas procesu o odszkodowanie za śmierć zmarłego cztery lata wcześniej wokalisty.

"On [Michael] bardzo chciał zostać tatą i ja również chciałam, by był ojcem. Chciałam, by miał wszystko to, czego mu zabrakło, gdy sam był dzieckiem. Dla dzieci był niesamowity, bardzo troskliwy..." - zeznała Debbie Rowe przed sądem.