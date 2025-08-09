O Kneecap głośno jest niemal na całym świecie. Irlandzkie Trio nie tylko dostarcza na żywo świetną rozrywkę, ale także skutecznie zwraca uwagę na ważne problemy bliskiego wschodu. Swoją twórczością promują także język irlandzki, który przez wiele lat był zaniedbywany. Grupa 1 sierpnia wystąpiła w Katowicach w ramach OFF Festivalu, przyciągając pod główną scenę wielkie tłumy zainteresowanych. Już wkrótce ponownie będziemy mogli doświadczyć tego wyjątkowego show.

Kneecap zagrają w Warszawie!

Mało jest zespołów, które w ostatnim czasie wywołałyby tyle dyskusji. W 2024 roku ukazał się film fabularny o muzykach, który otrzymał nagrodę BAFTA. Na ekranie zobaczyć mogliśmy m.in. Michaela Fasbendera. To wtedy nastąpił wielki przełom w ich karierze. Trio wyprzedawało trasy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, występowało na największych europejskich festiwalach takich jak Glastonbury, Readin czy Sziget, a wszystko to z politycznym przekazem grającym pierwsze skrzypce.

Ich działania i przesłanie skutecznie denerwują konserwatywne środowiska. Muzycy w trakcie koncertów zwracają uwagę na wiele niesprawiedliwości i konfliktów, które mają miejsce na świecie i nawołują do zaprzestania ich. Aktywnie wspierają poszkodowane państwa i zachęcają do przyłączenia się.

W jednym ze swoich ostatnich singli "The Recap" muzycy odnoszą się do działań brytyjskiej liderki partii konserwatywnej Kemi Badenoch, która starała się wstrzymać dotacje na rozwój artystyczny zespołu. Kneecap zdecydowali się pozwać brytyjski rząd wskazując na jawną dyskryminację ze względu na ich irlandzkie pochodzenie i wygrali. Wszystkie pieniądze otrzymane po rozstrzygnięciu sprawy przekazane zostały grupom młodzieżowym w Irlandii Północnej.

Trio obecnie pracuje nad nowym materiałem i intensywnie koncertuje, o czym opowiedzieli nam przy okazji OFF Festivalu. Już 1 września 2025 roku będziemy mieli okazję zobaczyć ich ponownie. Grupa pojawi się w Warszawskiej Stodole.

Informacja o kolejnym polskim koncercie pojawiła się po tym, jak występ w Wiedniu został odwołany przez "obawy władz dotyczące bezpieczeństwa". Zespół na swoim Instagramie zamieścił obszerne tłumaczenie sprawy, zaznaczając, że sytuacja jest poza ich kontrolą.

"Do 3500 osób, na które czekaliśmy z niecierpliwością na naszym pierwszym koncercie w Wiedniu, przykro nam: to nie jest nasze działanie. Wszystkie bilety zostaną zwrócone. Po raz kolejny jasne jest, że jest to polityczne odwrócenie uwagi i kolejna próba uciszenia" -czytamy.

Mimo tego zespół nie poddaje się i zamierza kontynuować swoje działania: "Jak zawsze, będziemy walczyć o to, co słuszne: Warszawo, zagramy w waszej Stodole tego samego dnia, 1 września. Bilety przedsprzedażowe są już dostępne w naszym kanale na WhatsAppie, a bilety ogólne trafią do sprzedaży w poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 10:00.Polska górą!"

