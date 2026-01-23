Słynny riff napisał Kirk Hammett. "Właśnie słuchałem 'Louder Than Love', drugiego albumu Soundgarden. Zainspirowałem się, wziąłem gitarę i wyszedł ten riff" - mówił w audycji "Toucher & Rich" w 2017 roku, dodając, że napisał go o drugiej albo trzeciej w nocy. Początkowo jednak riff miał dwa takty - dopiero perkusista Lars Ulrich zasugerował, żeby pierwszy takt zagrać trzy razy. Tak powstała kompozycja, którą rozpoznaje niemal każdy człowiek na świecie.

Później wokalista mówił, że melodia jest "chwytliwa i komercyjna", więc dla kontrastu postanowił napisać tekst o "rozpadzie idealnej rodziny i jej wielkim, straszliwym sekrecie", czym chciał zwrócić uwagę na tzw. "śmierć łóżeczkową". Po dostarczeniu tekstu Hetflied po raz pierwszy usłyszał od Larsa Ulricha i producenta Boba Rocka, że mógł napisać lepszą historię.

Ostatecznie tekst opowiada o dziecięcych koszmarach, przywołując postać Piaskuna, znanego w europejskiej kulturze staruszka, który ma pomagać dzieciom zasnąć, sypiąc im piaskiem w oczy. Tutaj jednak staje się symbolem złych snów. "Chciałem napisać coś na temat psychologii dziecka, którym manipulują słowa dorosłych. (…) Piaskun rzekomo ściąga na dzieci różne wizje, by dzieci łatwiej zapadały w sen. Tymczasem facet w tej piosence objawia się małemu dziecku jako potwór. Z tego powodu dziecko oczywiście nie może potem zasnąć i wszystko nabiera dokładnie odwrotnego biegu od zamierzonego" - mówił Hetfield w wywiadzie z serwisem Uncut.

Sam utwór nagrywany był dość niestandardowo. Wspomnijmy choćby, że perkusja złożona jest z prawie 50 partii, ponieważ zespół chciał uzyskać "intensywność" - dlatego Ulrich nie nagrał całego utworu naraz, a pracował osobno nad poszczególnymi elementami. "Wcześniej Metallica była skupiona głównie na gitarach, teraz kiedy pracujemy z Bobem Rockiem, także częstotliwości basowe mają siłę przebicia" - mówił z kolei basista, Jason Newsted.

Kontrowersje wokół "Enter Sandman"

Utwór - dzięki słynnemu riffowi - stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Metalliki. Po latach Dave Mustaine, były gitarzysta zespołu, w podcaście "The Shawn Ryan Show" stwierdził, że "Enter Sandman" jest plagiatem.

"Może i nie jesteśmy tak wielcy jak oni, ale ich największy przebój… Sprawdźcie sobie zespół Excel i ich piosenkę 'Tapping Into The Emotional Void'. Dość podobny riff" - zasugerował. "Tapping Into The Emotional Void" zostało wydane w 1989 roku, czyli dwa lata przed "Czarnym Albumem". Według doniesień portalu NME, członkowie Excel rozważali skierowanie sprawy do sądu, ale ostatecznie nie zdecydowali się na proces.

