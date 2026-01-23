Ten utwór zna każda osoba na świecie. Niewielu wie, o czym naprawdę jest
Demo utworu "Enter Sandman" zostało zarejestrowane 13 września 1990 roku. Rozpoznawalna na całym świecie partia gitary była pierwszym śladem pod tzw. "Czarny Album". Choć muzyka powstała bardzo szybko, James Hetfield przez długi czas nie mógł napisać tekstu - w końcu utwór doczekał się warstwy lirycznej jako jeden z ostatnich na płycie.
Słynny riff napisał Kirk Hammett. "Właśnie słuchałem 'Louder Than Love', drugiego albumu Soundgarden. Zainspirowałem się, wziąłem gitarę i wyszedł ten riff" - mówił w audycji "Toucher & Rich" w 2017 roku, dodając, że napisał go o drugiej albo trzeciej w nocy. Początkowo jednak riff miał dwa takty - dopiero perkusista Lars Ulrich zasugerował, żeby pierwszy takt zagrać trzy razy. Tak powstała kompozycja, którą rozpoznaje niemal każdy człowiek na świecie.
Później wokalista mówił, że melodia jest "chwytliwa i komercyjna", więc dla kontrastu postanowił napisać tekst o "rozpadzie idealnej rodziny i jej wielkim, straszliwym sekrecie", czym chciał zwrócić uwagę na tzw. "śmierć łóżeczkową". Po dostarczeniu tekstu Hetflied po raz pierwszy usłyszał od Larsa Ulricha i producenta Boba Rocka, że mógł napisać lepszą historię.
Ostatecznie tekst opowiada o dziecięcych koszmarach, przywołując postać Piaskuna, znanego w europejskiej kulturze staruszka, który ma pomagać dzieciom zasnąć, sypiąc im piaskiem w oczy. Tutaj jednak staje się symbolem złych snów. "Chciałem napisać coś na temat psychologii dziecka, którym manipulują słowa dorosłych. (…) Piaskun rzekomo ściąga na dzieci różne wizje, by dzieci łatwiej zapadały w sen. Tymczasem facet w tej piosence objawia się małemu dziecku jako potwór. Z tego powodu dziecko oczywiście nie może potem zasnąć i wszystko nabiera dokładnie odwrotnego biegu od zamierzonego" - mówił Hetfield w wywiadzie z serwisem Uncut.
Sam utwór nagrywany był dość niestandardowo. Wspomnijmy choćby, że perkusja złożona jest z prawie 50 partii, ponieważ zespół chciał uzyskać "intensywność" - dlatego Ulrich nie nagrał całego utworu naraz, a pracował osobno nad poszczególnymi elementami. "Wcześniej Metallica była skupiona głównie na gitarach, teraz kiedy pracujemy z Bobem Rockiem, także częstotliwości basowe mają siłę przebicia" - mówił z kolei basista, Jason Newsted.
Kontrowersje wokół "Enter Sandman"
Utwór - dzięki słynnemu riffowi - stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Metalliki. Po latach Dave Mustaine, były gitarzysta zespołu, w podcaście "The Shawn Ryan Show" stwierdził, że "Enter Sandman" jest plagiatem.
"Może i nie jesteśmy tak wielcy jak oni, ale ich największy przebój… Sprawdźcie sobie zespół Excel i ich piosenkę 'Tapping Into The Emotional Void'. Dość podobny riff" - zasugerował. "Tapping Into The Emotional Void" zostało wydane w 1989 roku, czyli dwa lata przed "Czarnym Albumem". Według doniesień portalu NME, członkowie Excel rozważali skierowanie sprawy do sądu, ale ostatecznie nie zdecydowali się na proces.