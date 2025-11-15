5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbyło się całodniowe wydarzenie "Back To The Beginnning". Hołd żegnającej się ze sceną grupie Black Sabbath oddały największe gwiazdy ciężkiego grania.

Legendarny zespół z Birmingham wystąpił w oryginalnym składzie: Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja), grając cztery najsłynniejsze utwory - "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" i "Paranoid". Był to ich pierwszy wspólny występ od 2005 r., gdy razem koncertowali w ramach trasy Ozzfest.

Przed Black Sabbath na pięć utworów ze swojego solowego repertuaru pojawił się na scenie siedzący na tronie Ozzy Osbourne. Wokaliście towarzyszyli Zakk Wylde (gitara), Mike Inez (bas), Tommy Clufetos (perkusja) i Adam Wakeman (instrumenty klawiszowe). Ozzy zmarł 22 lipca, nieco dwa tygodnie po swoim pożegnaniu ze sceną.

Ozzy Osbourne po raz ostatni na scenie. Ile zebrano pieniędzy podczas pożegnania Black Sabbath?

Dochód ze sprzedaży biletów trafił do trzech organizacji charytatywnych - szpitala dziecięcego w Birmingham, lokalnego hospicjum oraz placówki zajmującej się badaniami nad chorobą Parkinsona - z tą chorobą od lat zmagał się Ozzy Osbourne.

Pożegnanie Black Sabbath dostępne było też w streamingu (cena dostępu to ok. 77 zł). Transmisja była opóźniona o 2 godziny względem koncertu na stadionie. W cenie było też możliwość odtworzenia nagrania przez kolejne 48 godzin od zakończenia całego wydarzenia. Na stadionie w Birmingham pojawiło się ok. 40 tys. widzów (bilety rozeszły się w ciągu 16 minut), a transmisję w szczycie oglądało ponad 5,8 mln osób.

Pierwotne szacunki wskazywały, że koncert przyniósł 140 mln funtów (ok. 190 mln dolarów) na cele charytatywne. Taką sumę podawał m.in. Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave, muzyczny reżyser "Back To The Beginnning". Dodatkowo gospodarka regionu otrzymała zastrzyk ok. 20 mln funtów od turystów, którzy w tym czasie odwiedzili Birmingham i okolice.

Żadna z gwiazd nie otrzymała honorarium - muzykom zwrócono tylko koszty podróży.

Sharon Osbourne ujawnia faktyczne zyski

Podczas ostatniego odcinka rodzinnego podcastu "The Osbournes" o faktycznych przychodach opowiedziała Sharon Osbourne w rozmowie ze swoimi dziećmi: Jackiem i Kelly. To właśnie żona i menedżerka Ozzy'ego zdecydowanie zdementowała wcześniejsze doniesienia.

"Żyjemy w rzeczywistości, w prawdziwym świecie. (...) To przyniosło 11 [milionów]. Ale z kosztami, bo zapłaciliśmy za sprowadzenie wszystkich, za wywiezienie, za zakwaterowanie, za wszystko. Nikt nie dostał zapłaty. Nikt nie prosił o ani grosza. Poświęcili swój czas, swoje wysiłki, wszystko za darmo. Ludzie byli po prostu - o Boże - tacy hojni" - podkreśla Sharon Osbourne.

Kto pożegnał Black Sabbath na scenie?

Gospodarzem był filmowy Aquaman, czyli aktor Jason Momoa, prywatnie wielki fan metalu - zagrał w niepublikowanym teledysku "Scary Little Green Man" Ozzy'ego.

W Birmingham zagrali m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons oraz dwie supergrupy złożone z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Adam Wakeman, David Ellefon (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (eks-Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP