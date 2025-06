Niewielu pamięta, że zespół Black Sabbath początkowo nazywał się inaczej! Na zmianę wpłynęła jedna sytuacja

Black Sabbath to niekwestionowana ikona metalu. Choć muzycy obecni są na scenie od końcówki lat 60., wielu fanów do dziś nie wie, skąd wzięła się ich nazwa. Okazuje się, że z początku wybrali inną, lecz Ozzy nie był do niej przekonany. Wreszcie zainspirowali się pewnym filmem i znaleźli nazwę, która idealnie odwzorowywała ich ciężkie brzmienia.