"Podobno równe pół wieku temu powstał zespół Iron Maiden. Zespół bez którego zapewne nie byłoby również nas. Zespół który był, jest i będzie inspiracją dla wielu pokoleń. Niechaj przygrywają nam jak najdłużej" - czytamy we wpisie Polish Metal Alliance.

Projekt przygotował swoją wersję kultowego numeru "The Number Of The Beast". To tytułowy utwór z trzeciej płyty z 1982 r. Na tej płycie w składzie Iron Maiden zadebiutował wokalista Bruce Dickinson, do dziś śpiewający w zespole. Było to z kolei pożegnanie perkusisty Clive'a Burra - na kolejnym albumie "Piece of Mind" (1983) pojawił się już Nicko McBrain, który pod koniec 2024 r. przeszedł na koncertową emeryturę.

W nagraniu nowej wersji "The Number of the Beast" udział wzięli: wokaliści Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw), Krzysztof Zalewski, Juan Carlos Cano (House of Death, zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland" z 2014 r.) i Jasiek Popławski (The Legacy, Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw), gitarzyści Jarosław Chilkiewicz (zespół Piotra Cugowskiego) i Marek Pająk (Vader), basista Tomasz Targosz (The Legacy, CETI) i perkusista Piotr Szpalik (The Legacy, Orgasmatron, Paranoic, CETI).

Za słynny mówiony wstęp odpowiada do tej pory niekojarzony z metalową sceną Marek Dyjak.

"Taki prezent na święta to ja rozumiem", "Krzysiek Zalewski jest stworzony do śpiewania heavy metalu. Gościu zamiótł w tym kawałku, czapki z głów", "Toż to powrót do korzeni, od których tak ostatnio się odcinał a przecież ma głos skrojony pod metal", "Jest moc! Dyjak rozwalił!!!!!" - czytamy w komentarzach.

Internauci zwracają uwagę szczególnie na obecność Krzysztofa Zalewskiego. Dodajmy, że nie jest to jego debiut w składzie Polish Metal Alliance - w połowie 2023 r. pojawił się nagrany z jego udziałem cover "I'm Broken" Pantery.

Przypomnijmy, że Krzysztof Zalewski jeszcze jako długowłosy nastolatek w programie "Idol" w Polsacie wykonywał utwory m.in. Deep Purple, Iron Maiden czy Pearl Jam. Utwór "Jeremy" z repertuaru tej ostatniej grupy dał mu zwycięstwo w drugiej edycji show (2002).

- Jak się załapałeś na Maidenów mając lat 13, to zostaje w tobie do końca życia, mimo że muzycznie już dawno innych rzeczy słucham - wspominał Zalewski w rozmowie z Interią.

Wspomniany projekt Polish Metal Alliance (jego pomysłodawcą jest wokalista Maciej "Maxx" Koczorowski z Chainsaw) składający się z czołówki rodzimej sceny ciężkiego grania rozpoczął działalność w połowie 2020 r. Od tego czasu opublikował już kilkanaście coverów z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Queen, Metallica, Judas Priest, Slayer, Accept, Rainbow, Pantera, Ozzy Osbourne, King Diamond, Black Sabbath i UFO.

Dodajmy, że Polish Metal Alliance na początku 2026 r. zagra u boku świętującej swoje 40-lecie poznańskiej grupy Wolf Spider. Muzycy obecnego składu tej formacji - wokalista Jasiek Popławski i perkusistka Beata Polak - brali udział w nagraniach PMA.

Polish Metal Alliance - szczegóły najbliższych koncertów:

09.01.2026 - Szczecin, DK Słowianin

10.01.2026 - Gdańsk, B90

16.01.2026 - Kraków, Kwadrat

17.01.2026 - Warszawa, Progresja

23.01.2026 - Poznań, Tama

24.01.2026 - Wrocław, A2.

