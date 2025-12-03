Ozzy Osbourne 3 grudnia skończyłby 77 lat. Legendarny wokalista zmarł jednak 22 lipca, na niewiele ponad dwa tygodnie po wielkim pożegnalnym koncercie w rodzinnym Birmingham. To wówczas po raz ostatni pojawił się na scenie - najpierw solo, a na koniec z oryginalnym składem Black Sabbath.

Z okazji rocznicy urodzin słynnego Księcia Ciemności Polish Metal Alliance wypuścił cover utworu "Bark at the Moon" z solowej płyty o tym tytule z 1983 r. Przy tym albumie Ozzy'emu towarzyszyli gitarzysta Jake E. Lee, basista Bob Daisley (Rainbow, Uriah Heep, później Gary Moore, Black Sabbath i Yngwie Malmsteen), perkusista Tommy Aldridge (m.in. Gary Moore, Whitesnake) i klawiszowiec Don Airey (eks-Rainbow, później Deep Purple).

Polish Metal Alliance kłania się Ozzy'emu Osbourne'owi w hołdzie

Wspomniany projekt Polish Metal Alliance (jego pomysłodawcą jest wokalista Maciej "Maxx" Koczorowski z Chainsaw) składający się z czołówki rodzimej sceny ciężkiego grania rozpoczął działalność w połowie 2020 r. Od tego czasu opublikował już kilkanaście coverów z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Queen, Metallica, Judas Priest, Slayer, Accept, Rainbow, Pantera, Ozzy Osbourne, King Diamond, Black Sabbath i UFO.

W nagraniu "Bark at the Moon" pojawiło się sporo debiutantów. Poza dobrze znanymi z PMA gitarzystą Markiem "Spiderem" Pająkiem (Vader) i grającym na instrumentach klawiszowych Mirkiem Skorupskim (Pinn Dropp, Ghostlight, White Highway) udział wzięli także Maciek Januszko (legendarny wokalista grupy Mech, obecnie frontman Januszko Magneto), basistka Joanna Dudkowska i Michał Andrzejczyk (perkusista Vadera, udzielający się także w deathmetalowym Insidious, a wcześniej w grupach Tiberius, Deithwen oraz Varmia).

Zachwyty zebrał szczególnie Maciek Januszko, którego głos do złudzenia przypomina charakterystyczną barwę Ozzy'ego. "Potężne, Januszko klasa absolutna", "O tym będzie głośno w świecie", "Jak raz mama nie kłamała i mamy Ozziego w domu", "GENIALNE, GENIALNE, GENIALNE !!! Niech się temat niesie po świecie", "Panowie i Panie... przeszliście samych siebie... Szacun" - komentują zachwyceni internauci.

Dodajmy, że Polish Metal Alliance na początku 2026 r. zagra u boku świętującej swoje 40-lecie poznańskiej grupy Wolf Spider. Muzycy obecnego składu tej formacji - wokalista Jasiek Popławski i perkusistka Beata Polak - brali udział w nagraniach PMA.

Polish Metal Alliance - szczegóły najbliższych koncertów:

28.12.2025 - Bydgoszcz, MCK (Metalowe Zakończenie Roku)

09.01.2026 - Szczecin, DK Słowianin

10.01.2026 - Gdańsk, B90

16.01.2026 - Kraków, Kwadrat

17.01.2026 - Warszawa, Progresja

23.01.2026 - Poznań, Tama

24.01.2026 - Wrocław, A2.

