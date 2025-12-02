"Orzeł wyląduje. Szykujcie swoje zbroje: dżins i skóry. Do Gdańska przyjedzie Saxon, a także Cavalera Conspiracy z setem opartym na 'Chaos A.D.', Primordial oraz EYEHATEGOD" - głosi nowy komunikat organizatorów Mystic Festival 2026.

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed i Severe Torture.

Mystic Festival 2026: Orzeł wyląduje

Fanów klasycznego heavy ucieszy wiadomość, że do Gdańska przyjedzie grupa Saxon, świętująca 50-lecie swojej działalności. Brytyjski zespół na przestrzeni lat sprzedał ponad 23 miliony egzemplarzy płyt.

Tegoroczny występ legendy w Polsce (Saxon miał być jedną z darmowego gwiazd Pol'and'Rock Festivalu) został odwołany, gdy u wokalisty Biffa Byforda zdiagnozowano nowotwór. Po chemioterapii frontman wrócił z z zespołem na scenę, a na 2026 r. szykuje kolejny album Saxon.

Ostatnie wydawnictwo to "Hell, Fire And Damnation" ze stycznia 2024 r. Produkcją zajął się Andy Sneap, ceniony angielskich fachowiec i koncertowy gitarzysta Judas Priest, z którym Saxon współpracuje do wielu lat.

Obecnie u boku Biffa Byforda występują Nigel Glockler (perkusja), Nibbs Carter (bas), Doug Scarratt (gitara) i znany z Diamond Head Brian Tatler (gitara). W składzie zespołu pozostaje też gitarzysta Paul Quinn, który ze względów zdrowotnych nie bierze udziału w trasach od 2023 r.

Bracia Cavalera przypomną "Chaos A.D." Sepultury

W Gdańsku pojawi się też grupa Cavalera (wcześniej znana pod nazwą Cavalera Conspiracy), na czele której stoją dobrze znani w Polsce bracia Max i Igor Cavalera, odpowiednio śpiewający gitarzysta i perkusista. Obecny skład uzupełniają basista Igor Amadeus Cavalera (syn Maxa towarzyszy mu też w Nailbomb) i gitarzysta Travis Stone.

Max i Igor są założycielami Sepultury, legendy brazylijskiego metalu. Z tym zespołem rozstali się odpowiednio w 1997 i 2006 r. Wspomniany album "Chaos A.D." wydali w 1993 r. właśnie z Sepulturą. Do dziś uznawany jest za jedno z najlepszych wydawnictw tej grupy - było to zarazem odejście od thrash metalu w kierunku groove metalu. Z tej płyty pochodzą takie utwory, jak m.in. "Refuse/Resist", "Territory", "Slave New World" i akustyczny, instrumentalny numer "Kaiowas".

Dodajmy, że Sepultura - z grającymi na "Chaos A.D." gitarzystą Andreasem Kisserem i basistą Paulo Jr. - była jedną z głównych gwiazd Mystic Festival 2025.

