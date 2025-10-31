Jak już informowaliśmy, 23 stycznia 2026 r. pojawi się płyta zatytułowana po prostu "Megadeth" - będzie to pożegnalne wydawnictwo legendy thrash metalu.

Poznaliśmy już pierwszy singel "Tipping Point" - koncertowa premiera tego utworu odbyła się 14 października w Ziggo Dome w Amsterdamie (Holandia). Cztery dni wcześniej Megadeth wystąpił w roli gościa specjalnego Distrubed na ich koncercie w Tauron Arenie Kraków.

"Wszyscy mamy swoje różne 'punkty krytyczne', które mogą zmieniać się z dnia na dzień. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dziś doprowadzani na skraj, stąd łatwo poddać się tej emocji. Ważne jednak, by nie dać się złamać" - tak o nowym singlu mówił 64-letni Dave Mustaine.

Do premierowej kompozycji nakręcono teledysk w reżyserii Leonarda Libertiego. W wideoklipie boku wcielającego się w więźnia Dave'a Mustaine'a występują trzej pozostali członkowie aktualnego składu Megadeth, czyli nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.

Produkcją longplaya "Megadeth" zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.).

Megadeth przerabia klasyk grupy Metallica

Teraz legenda thrash metalu ujawniła szczegółową tracklistę nadchodzącego albumu. Całość zamknie bonusowy utwór o dobrze znanym tytule. Mowa o "Ride The Lightning", czyli klasyku z dorobku innej legendy tego gatunku - Metalliki.

Przypomnijmy, że Dave Mustaine był gitarzystą tego zespołu w latach 1981-1983. Na debiutanckim albumie "Kill 'Em All" (1983) znalazły się cztery utwory, których współautorem był Mustaine: "The Four Horsemen", "Jump in the Fire", "Phantom Lord" i "Metal Militia". Współtworzył też dwa numery, które trafiły na "Ride the Lightning", kolejną płytę Metalliki: "The Call of Ktulu" i tytułowy "Ride the Lightning". Ten album ukazał się w lipcu 1984 r., czyli dobrze ponad rok po tym, jak krnąbrny Mustaine został wyrzucony z Metalliki z powodu swoich problemów z nadużywaniem trunków i niedozwolonych substancji oraz "agresywnego zachowania" wobec liderów zespołu: wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda i perkusisty Larsa Ulricha.

"W związku z tym, że Megadeth kończy działalność i moja kariera zatacza pewne koło, podjąłem decyzję o umieszczeniu 'Ride The Lightning' na płycie. Jest to utwór, który napisałem wspólnie z Jamesem, Larsem i Cliffem [Burtonem, basistą Metalliki] i jego obecność na nowym albumie to wyraz szacunku dla miejsca i czasu w których moja kariera się zaczęła" - podkreśla teraz Dave Mustaine.

"Pomyślałem, że fajnie byłoby zamknąć krąg, aby okazać szacunek, nagrywając utworów, które napisałem z Metallicą i uhonorować naszą przyjaźń, mimo że została ona nadwyrężona i zrujnowana przez emocje na przestrzeni lat, kiedy niekoniecznie byliśmy przyjacielscy. Ale zawsze miałem ogromny szacunek dla gry Jamesa na gitarze i komponowania muzyki przez Larsa. Więc fajnie było to zrobić i dodać do płyty. Przyspieszyliśmy to odrobinę i trochę poeksperymentowaliśmy z solówką, w której ja i Teemu trochę się pojedynkujemy. Można więc usłyszeć drobne różnice w tempie, a ja oczywiście śpiewam inaczej niż James . Ale po raz kolejny chodziło o zamknięcie koła i pokazanie, co James i ja, jako gitarzyści, zrobiliśmy, aby zmienić świat" - dodał Dave Mustaine w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dodajmy, że Megadeth będzie jednym z headlinerów przyszłorocznej edycji Mystic Festival w Gdańsku.

Megadeth - tracklista płyty "Megadeth":

1. "Tipping Point"

2. "I Don't Care"

3. "Hey, God?!"

4. "Let There Be Shred"

5. "Puppet Parade"

6. "Another Bad Day"

7. "Made To Kill"

8. "Obey The Call"

9. "I Am War"

10. "The Last Note"

11. "Ride The Lightning" (Bonus Track).

