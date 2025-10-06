Przypomnijmy, że w połowie sierpnia słynna grupa z Los Angeles, zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Anthrax), ogłosiła, że jej nowy longplay będzie ostatnim albumem Megadeth, po premierze którego kalifornijska legenda muzyki metalowej pod wodzą Dave'a Mustaine'a wyruszy w 2026 roku w pożegnalną trasę koncertową. Pierwszą zapowiedzią płyty zatytułowanej po prostu "Megadeth" jest właśnie wypuszczony singel "Tipping Point".

Megadeth osiąga punkt krytyczny. O czym opowiada singel "Tipping Point"?

"Wszyscy mamy swoje różne 'punkty krytyczne', które mogą zmieniać się z dnia na dzień. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dziś doprowadzani na skraj, stąd łatwo poddać się tej emocji. Ważne jednak, by nie dać się złamać" - o znaczeniu singla "Tipping Point" powiedział Dave Mustaine, grający na gitarze wokalista i lider Megadeth, który we wrześniu skończył 64 lata.

Do premierowej kompozycji nakręcono teledysk w reżyserii Leonarda Libertiego. W wideoklipie boku wcielającego się w więźnia Dave'a Mustaine'a występują trzej pozostali członkowie aktualnego składu Megadeth, czyli nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.

Okładkę wydanego 3 październik singla "Tipping Point", na której nie mogło zabraknąć Vika Rattleheada, ikonicznej maskotki Megadeth, zaprojektował amerykański artysta Blake Armstrong.

Teledysk do singla "Tipping Point" Megadeth możecie zobaczyć poniżej:

Megadeth z pierwszymi szczegółami pożegnalnej płyty przed koncertem w Polsce. Co już wiemy?

Produkcją longplaya "Megadeth" zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.). Premierę pożegnalnego albumu Megadeth zaplanowano na 23 stycznia 2026 roku.

Nim Megadeth rozpoczną pożegnalne wojaże w 2026 roku, dokończą - jako gość specjalny - trasę z amerykańskim zespołem Disturbed z okazji 25. rocznicy wydania "The Sickness" - debiutanckiej płyty rzeczonych gigantów nu metalu z Chicago. W jej ramach obie formacje zobaczymy już w piątek 10 października w krakowskiej Tauron Arenie.

Wystartował kolejny Konkurs Chopinowski! Pierwsze przesłuchania już za nami Polsat News