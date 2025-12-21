Jak już informowaliśmy, 23 stycznia 2026 r. pojawi się album zatytułowany po prostu "Megadeth". Po singlach "Tipping Point" i "I Don't Care" poznaliśmy kolejny premierowy utwór, czyli "Let There Be Shred".

To właśnie nadchodzącą płytą słynna grupa z Los Angeles, zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Anthrax), pożegna się z fanami. Ekipa pod wodzą wokalisty i gitarzysty Dave'a Mustaine'a wyruszy w 2026 roku w pożegnalną trasę koncertową, która ma potrwać nawet kilka lat.

Legenda metalu będzie jednym z headlinerów przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 roku w Stoczni Gdańskiej. Dodajmy, że 10 października Megadeth oklaskiwało kilkanaście tys. fanów w Tauron Arenie Kraków, gdzie zespół był gościem specjalnym występującym przed grupą Disturbed.

Megadeth: Szybcy i wściekli. Zobacz teledysk "Let There Be Shred"

"Kiedy zaczynaliśmy przygodę z Megadeth, założyliśmy, że będziemy szybcy i wściekli... Tak opisywaliśmy to na ulotkach, które rozdawaliśmy. I ten utwór jest szybki i wściekły. Ma wpadający w ucho refren, a podczas słuchania nie sposób się powstrzymać od grania na air-guitar i od headbangingu" - mówi o "Let There Be Shred" Dave Mustaine.

Reżyserią teledysku zajął się Keith Leman, który dla Megadeth przygotował również "I Don't Care".

"Praca nad klipem była świetną zabawą i hołdem dla mojego pierwszego Mistrza, Benny'ego 'The Jet' Urquideza [legendarny kickboxer, choreograf sztuk walki i aktor], i mojego profesora, Reggiego Almiedy. Wszyscy na planie byli zachwyceni, widząc, jak wykonujemy swoje popisy kaskaderskie. Ostatecznie udało nam się idealnie wyważyć shredding i kopanie po tyłkach" - opisuje lider Megadeth, który niedawno uzyskał czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu (BJJ).

Megadeth: Szczegóły nowej płyty przed pożegnalną wizytą w Polsce. Co już wiemy?

Produkcją longplaya "Megadeth" - wraz z liderem zespołu - zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.). Okładkę, na której nie mogło zabraknąć Vika Rattleheada, ikonicznej maskotki Megadeth, zaprojektował amerykański artysta Blake Armstrong.

W nagraniach u boku Mustaine'a udział wzięli nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.

Tracklistę nowego albumu Megadeth zwieńczy bonusowy utwór o dobrze znanym tytule. Mowa o "Ride The Lightning", czyli klasyku z dorobku innej legendy tego gatunku - Metalliki.

Przypomnijmy, że Dave Mustaine był gitarzystą tego zespołu w latach 1981-1983. Na debiutanckim albumie "Kill 'Em All" (1983) znalazły się cztery utwory, których współautorem był Mustaine: "The Four Horsemen", "Jump In The Fire", "Phantom Lord" i "Metal Militia". Współtworzył też dwa numery, które trafiły na "Ride The Lightning", kolejną płytę Metalliki: "The Call of Ktulu" i tytułowy "Ride The Lightning". Ten album ukazał się w lipcu 1984 r., czyli dobrze ponad rok po tym, jak krnąbrny Mustaine został wyrzucony z Metalliki z powodu swoich problemów z nadużywaniem trunków i niedozwolonych substancji oraz "agresywnego zachowania" wobec liderów zespołu: wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda i perkusisty Larsa Ulricha.

Megadeth - szczegóły albumu "Megadeth" (tracklista):

"Tipping Point" "I Don't Care" "Hey, God?!" "Let There Be Shred" "Puppet Parade" "Another Bad Day" "Made To Kill" "Obey The Call" "I Am War" "The Last Note" "Ride The Lightning" (utwór bonusowy).

