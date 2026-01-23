Megadeth kończy karierę. Tak Dave Mustaine odpowiada Metallice
Do sklepów i serwisów streamingowych trafiła imienna płyta Megadeth, którą amerykańska legenda thrash metalu żegna się z fanami. Całość zamyka bonusowy utwór "Ride The Lightning", czyli klasyk z dorobku innej legendy tego gatunku - Metalliki, w barwach której na początku lat 80. występował Dave Mustaine. "Nie miałbym nic przeciwko, by ta przyjaźń została wskrzeszona" - mówi teraz rudowłosy lider Megadeth.
Przed premierą płyty "Megadeth" poznaliśmy single "Tipping Point", "I Don't Care", "Let There Be Shred" oraz "Puppet Parade".
"Jest to opowieść o osobie, która ma beznadziejną pracę, beznadziejny związek i ogólnie beznadziejne życie. Wielu z nas doświadcza tej monotonii, nawet w dzisiejszych czasach. Chciałem przy pomocy 'Puppet Parade' zobrazować fakt, jak często pokazujemy ludziom to, co chcemy, żeby zobaczyli, zamiast tego, co naprawdę czujemy" - opowiada Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta Megadeth.
Megadeth żegna się z fanami. Co już wiemy o płycie "Megadeth"?
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, tym albumem legenda thrash metalu żegna się z fanami. Grupa wkrótce ruszy w trasę, która ma potrwać ok. 2-3 lata (w zależności na ile pozwoli stan zdrowia rudowłosego lidera). W ramach kończenia swojej przygody z muzyką zespół będzie jedną z głównych gwiazd Mystic Festivalu w Gdańsku (3-6 czerwca).
Dodajmy, że 10 października 2025 r. Megadeth oklaskiwało kilkanaście tys. fanów w Tauron Arenie Kraków, gdzie zespół był gościem specjalnym występującym przed grupą Disturbed.
Produkcją longplaya "Megadeth" - wraz z liderem zespołu - zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.). Okładkę, na której nie mogło zabraknąć Vika Rattleheada, ikonicznej maskotki Megadeth, zaprojektował amerykański artysta Blake Armstrong.
W nagraniach u boku Mustaine'a udział wzięli nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.
Megadeth sięga po klasyk Metalliki
Tracklistę nowego albumu Megadeth zwieńczy bonusowy utwór o dobrze znanym tytule. Mowa o "Ride The Lightning", czyli klasyku z dorobku innej legendy tego gatunku - Metalliki.
Przypomnijmy, że Dave Mustaine był gitarzystą tego zespołu w latach 1981-1983. Na debiutanckim albumie "Kill 'Em All" (1983) znalazły się cztery utwory, których współautorem był Mustaine: "The Four Horsemen", "Jump In The Fire", "Phantom Lord" i "Metal Militia". Współtworzył też dwa numery, które trafiły na "Ride The Lightning", kolejną płytę Metalliki: "The Call of Ktulu" i tytułowy "Ride The Lightning". Ten album ukazał się w lipcu 1984 r., czyli dobrze ponad rok po tym, jak krnąbrny Mustaine został wyrzucony z Metalliki z powodu swoich problemów z nadużywaniem trunków i niedozwolonych substancji oraz "agresywnego zachowania" wobec liderów zespołu: wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda i perkusisty Larsa Ulricha.
W rozmowie z magazynem "Revolver" Dave Mustaine zdradził, że nie miałby nic przeciwko "wskrzeszenia przyjaźni" z Metalliką.
"Myślę, że miło byłoby wrócić do niektórych z tych wspólnych chwil. Było tam też jednak sporo bólu i nieporozumień, więc trudno byłoby zostawić przeszłość za sobą. Myślę jednak, że to, co naprawdę musiałoby się wydarzyć, to wspólna trasa Megadeth i Metalliki. Tyle. Jestem przekonany, że to by wszystko naprawiło. Moglibyśmy po prostu spędzać razem czas" - powiedział.
Megadeth - szczegóły albumu "Megadeth" (tracklista):
- "Tipping Point"
- "I Don't Care"
- "Hey, God?!"
- "Let There Be Shred"
- "Puppet Parade"
- "Another Bad Day"
- "Made To Kill"
- "Obey The Call"
- "I Am War"
- "The Last Note"
- "Ride The Lightning" (utwór bonusowy).