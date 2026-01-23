Przed premierą płyty "Megadeth" poznaliśmy single "Tipping Point", "I Don't Care", "Let There Be Shred" oraz "Puppet Parade".

"Jest to opowieść o osobie, która ma beznadziejną pracę, beznadziejny związek i ogólnie beznadziejne życie. Wielu z nas doświadcza tej monotonii, nawet w dzisiejszych czasach. Chciałem przy pomocy 'Puppet Parade' zobrazować fakt, jak często pokazujemy ludziom to, co chcemy, żeby zobaczyli, zamiast tego, co naprawdę czujemy" - opowiada Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta Megadeth.

Megadeth żegna się z fanami. Co już wiemy o płycie "Megadeth"?

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, tym albumem legenda thrash metalu żegna się z fanami. Grupa wkrótce ruszy w trasę, która ma potrwać ok. 2-3 lata (w zależności na ile pozwoli stan zdrowia rudowłosego lidera). W ramach kończenia swojej przygody z muzyką zespół będzie jedną z głównych gwiazd Mystic Festivalu w Gdańsku (3-6 czerwca).

Dodajmy, że 10 października 2025 r. Megadeth oklaskiwało kilkanaście tys. fanów w Tauron Arenie Kraków, gdzie zespół był gościem specjalnym występującym przed grupą Disturbed.

Produkcją longplaya "Megadeth" - wraz z liderem zespołu - zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.). Okładkę, na której nie mogło zabraknąć Vika Rattleheada, ikonicznej maskotki Megadeth, zaprojektował amerykański artysta Blake Armstrong.

W nagraniach u boku Mustaine'a udział wzięli nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.

Megadeth sięga po klasyk Metalliki

Tracklistę nowego albumu Megadeth zwieńczy bonusowy utwór o dobrze znanym tytule. Mowa o "Ride The Lightning", czyli klasyku z dorobku innej legendy tego gatunku - Metalliki.

Przypomnijmy, że Dave Mustaine był gitarzystą tego zespołu w latach 1981-1983. Na debiutanckim albumie "Kill 'Em All" (1983) znalazły się cztery utwory, których współautorem był Mustaine: "The Four Horsemen", "Jump In The Fire", "Phantom Lord" i "Metal Militia". Współtworzył też dwa numery, które trafiły na "Ride The Lightning", kolejną płytę Metalliki: "The Call of Ktulu" i tytułowy "Ride The Lightning". Ten album ukazał się w lipcu 1984 r., czyli dobrze ponad rok po tym, jak krnąbrny Mustaine został wyrzucony z Metalliki z powodu swoich problemów z nadużywaniem trunków i niedozwolonych substancji oraz "agresywnego zachowania" wobec liderów zespołu: wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda i perkusisty Larsa Ulricha.

W rozmowie z magazynem "Revolver" Dave Mustaine zdradził, że nie miałby nic przeciwko "wskrzeszenia przyjaźni" z Metalliką.

"Myślę, że miło byłoby wrócić do niektórych z tych wspólnych chwil. Było tam też jednak sporo bólu i nieporozumień, więc trudno byłoby zostawić przeszłość za sobą. Myślę jednak, że to, co naprawdę musiałoby się wydarzyć, to wspólna trasa Megadeth i Metalliki. Tyle. Jestem przekonany, że to by wszystko naprawiło. Moglibyśmy po prostu spędzać razem czas" - powiedział.

Megadeth - szczegóły albumu "Megadeth" (tracklista):

"Tipping Point" "I Don't Care" "Hey, God?!" "Let There Be Shred" "Puppet Parade" "Another Bad Day" "Made To Kill" "Obey The Call" "I Am War" "The Last Note" "Ride The Lightning" (utwór bonusowy).

